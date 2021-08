Itália se junta à Espanha e Inglaterra e não liberará atletas para seleções de países da 'lista vermelha'

Com a medida, seleção brasileira perderia mais dois jogadores convocados por Tite, chegando a um total de 15

Seguindo o mesmo caminho da Premier League e da La Liga, campeonatos Inglês e Espanhol, respectivamente, a Serie A da Itália também vai vetar alguns atletas de atuarem nesta Data Fifa. Seleções sul-americanas e africanas devem ser as mais prejudicadas.

Nesta quinta-feira (25), a Liga Italiana divulgou um comunicado, na mesma linha do que fizeram a Premier League e a La Liga, informando que também não vai liberar jogadores para determinadas seleções nesta Data Fifa, que tem disputas de rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar. A justificativa é a mesma das outras ligas: Covid-19.

Segundo a nota, a Liga vai apoiar os clubes que não quiserem ceder seus jogadores para viagens a países que estão na lista vermelha da Itália (na qual o Brasil está incluindo), ou seja, que seria obrigatório o cumprimento de um período de isolamento para adentrar em solo italiano. Para a liga, os dez dias de quarentena causariam "disparidade na competição".

A medida impediria mais dois nomes da seleção de Tite a defenderem as cores do Brasil. Alex Sandro e Danilo, ambos da Juventus, se juntaram a outros 13 atletas - Alisson, Ederson, Thiago Silva, Fabinho, Fred, Gabriel Jesus, Raphinha, Roberto Firmino, Richarlison (Premier League), Casemiro, Éder Militão e Matheus Cunha (La Liga) - que atuam na Inglaterra e na Espanha como desfalques nas partidas contra Chile (em 2 de setembro), Argentina (em 5 de setembro) e Peru (em 9 de setembro).

Algumas federações, incluindo a Conmebol, assim que a medida foi anunciada pela Premier League, na terça-feira (24), já prometem acionar a Fifa para que a entidade trate do assunto e consiga as liberações.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, se manifestou sobre o assunto por meio de uma nota oficial, pedindo solidariedade e destacando que a liberação dos atletas é uma questão de grande urgência e importância. Além disso, recorreu ao primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pedindo ajuda na questão das restrições de quarentena no retorno dos atletas, sugerindo um sistema parecido com o adotado na Eurocopa, quando não houve necessidade de isolamento.

Veja a nota da liga italiana na íntegra:

"A Liga Nacional Profissional Serie A anuncia que, por ocasião da janela da FIFA de setembro de 2021, apoiará a decisão de seus clubes de não liberar jogadores convocados pelas seleções nacionais para jogarem em países nos quais o retorno à Itália está previsto com o isolamento fiduciário em conformidade com as disposições da legislação em vigor no campo dos vírus Sars - Cov - 2.

Caso contrário, a decisão da FIFA de não estender as exceções às chamadas de países onde há uma obrigação de quarentena no retorno (circular FIFA 1749) e as diferentes limitações relacionadas à propagação da pandemia criariam disparidades competitivas para equipes que permitem que seus membros viagem a esses países".