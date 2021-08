Após veto da PL e da La Liga, brasileiros esperam ação da FIFA por liberação para disputar as Eliminatórias

Atletas não querem se indispor com os clubes, mas aguardam posicionamento da entidade máxima do futebol

A decisão conjunta dos 20 clubes da Premier League, apoiada pelas equipes da La Liga, de não liberar jogadores convocados para seleção que vão disputar partidas em países da "lista vermelha" da Covid-19 (incluindo o Brasil) vem repercutindo bastante no mundo do futebol. A FIFA ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Os jogadores brasileiros não querem, neste momento, se indispor com seus clubes. Há o entendimento que esta "briga" é mais acima e que a FIFA precisa entrar em ação para resolver o tema. Eles querem jogar pela seleção brasileira.

A decisão foi tomada pelos clubes porque ao retornar da data FIFA, que acontece neste mês de setembro, os jogadores precisarão passar por uma quarentena de pelo menos 10 dias a depender das regras locais. Desta forma, desfalcariam suas respectivas equipes.

Há um temor de que outras ligas adotem a mesma postura e, por isso, também existe grande expectativa por um posicionamento firme da FIFA, entidade máxima do futebol. Caso contrário, o Brasil seria bastante afetado nas partidas contra Chile, Argentina e Peru. Ao todo, dos 25 convocados de Tite, 11 não poderiam entrar em campo caso a decisão seja mantida.

Na programação da seleção brasileira, os jogadores começam a se apresentar no dia 30 de agosto, em São Paulo. O duelo contra o Chile acontece no dia 2 de setembro, em Santiago. Três dias depois encara a Argentina, na NeoQuímica Arena, estádio do Corinthians. No dia 9, a partida é diante do Peru, em Pernambuco.