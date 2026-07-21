Como informa a Bild, Atubolu não viajará com o finalista da Liga Europa para o período de treinos na Áustria, que começa na quarta-feira.

O goleiro ainda tem contrato por mais um ano com o Freiburg, mas sua saída neste verão já era tratada como certa nos arredores do fim da temporada passada. Na primavera, Atubolu decidiu contra uma renovação de contrato e, para não sair de graça em 2027, uma transferência em 2026 passou a ser muito provável.

Com Mio Backhaus, que chegou do Werder Bremen por 12 milhões de euros, o clube de Breisgau já contratou há muito tempo um sucessor. Como Atubolu, porém, ainda não encontrou um novo clube, ele segue mantendo a forma no SCF. No entanto, ele não participa das atividades da equipe e treina apenas individualmente. Uma situação incomum, que com a desistência do período de treinos ganha agora mais um capítulo. Segundo a Bild , o próprio Atubolu teria tomado a iniciativa dessa medida para não correr um risco desnecessário de lesão. E para definir de vez o seu futuro.

Noah Atubolu aparentemente quer muito jogar na Premier League

Isso porque o jogador de 24 anos agora estaria muito perto de se juntar a um novo clube. Atualmente estariam em andamento conversas sobre uma transferência para a Premier League, diz a reportagem. AFC Bournemouth e o vencedor da Liga Europa Aston Villa seriam dois clubes da primeira divisão inglesa a procurar Atubolu, que em determinado momento já parecia correr o risco de dar um passo em falso e acabar, por enquanto, na tribuna em Freiburg.

Getty Images

Esse risco foi afastado. Com a Juventus de Turim, aparentemente também há interesse de um renomado clube italiano em Atubolu. Seu destino claramente preferido, porém, aparentemente é a Premier League, e, segundo informações, a conclusão de uma transferência para lá é esperada no mais tardar até o fim de julho. Ele já teria recusado recentemente os dois promovidos Hull City e Coventry City, já que tem clubes mais ambiciosos como Bournemouth ou Villa como opção.

Atubolu já havia se transferido aos 13 anos para as categorias de base do Freiburg e, em 2023, assumiu a condição de número 1 em seu clube formador. Atubolu disputou 94 partidas da Bundesliga pelo sétimo colocado da temporada encerrada.