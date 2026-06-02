Ismael Saibari pode deixar o PSV neste verão para jogar em um clube de primeira linha

O meio-campista do PSV, Ismael Saibari, está em negociações com o Bayern de Munique. Essa notícia foi divulgada pelo jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano na terça-feira.

Parece que Saibari está interessado na mudança para Munique. Curiosamente, o Bayern vê nele uma alternativa a Anthony Gordon (Newcastle United), que optou pelo FC Barcelona.

Enquanto Gordon joga principalmente como ponta, Saibari costuma ser o meio-campista mais ofensivo do PSV.

Ainda não está claro quanto o PSV poderá receber por Saibari. Em Eindhoven, o meio-campista de 25 anos tem contrato até meados de 2029, e o atual campeão nacional parece estar apostando em uma quantia recorde.

Esse recorde ainda está no nome de Hirving Lozano, que no verão de 2019 foi para o Napoli por 50 milhões de euros.

Segundo o Transfermarkt, Saibari vale apenas 40 milhões de euros. No entanto, suas excelentes estatísticas e a participação na Copa do Mundo podem fazer esse valor aumentar.

O jogador, que já disputou 28 partidas pela seleção marroquina, parece estar prestes a encerrar sua trajetória no PSV com 142 jogos oficiais. Nesse período, Saibari marcou 42 gols e deu 29 assistências.