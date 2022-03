Amourricho van Axel Dongen: a promessa do Ajax que recusou Chelsea e Bayern de Munique

Tornou-se um clichê agora, mas a base do Ajax continua sendo uma das melhores do mundo em produzir e desenvolver talentos.

Para constatar a capacidade de desenvolver talentos, basta olhar para a equipe principal do Ajax, comandada por Erik Ten Hag, que tem Ryan Gravenberch, Jurrien Timber e Debyne Rensch sendo peças fundamentais do time.

No entanto, nos últimos anos, faltou jovens atacantes e alas dentre os formados na base do Ajax.

Justin Kluivert, ex -vencedor do NXGN foi o último a emergir, marcando 13 gols e dando 10 assistências em 56 jogos antes de se transferir para a Roma em 2019.

Mas isso pode estar prestes a mudar. A atual equipe do Jong Ajax está repleta de atacantes promissores, incluindo Naci Unuvar, Sontje Hansen e Christian Rasmussen.

O jogador que se colocou à frente da fila para entrar no time de Ten Hag, no entanto, é ainda mais jovem do que esses três jogadores.

"Acho que há muitos jogadores talentosos", disse John Heitinga, gerente do Jong Ajax, à GOAL.

"O último que conseguiu se destacar, ou pelo menos jogar no time principal algumas vezes, é (Amourricho) Van Axel Dongen".

Amourricho van Axel Dongen!!



❤️ for the game & ❤️ for his family#AjaxO17 pic.twitter.com/7ImMkuUN00 — AFC Ajax (@AFCAjax) October 5, 2019

Van Axel Dongen emergiu nos últimos 18 meses como uma das joias da base do Ajax, impressionando, aos 17 anos, todos que o viram jogar ou treinar no centro de treinamento Toekomst.

Membro do sistema juvenil do clube desde 2013, a criatividade e a velocidade do ala são emocionantes de assistir, e suas atuações em 2020-21 já lhe renderam o Troféu Abdelhak Nouri, que é concedido todos os anos ao melhor jogador da base do Ajax.

Gravenberch, Rensch, Unuvar, assim como Matthijs de Ligt e Christian Eriksen, são todos vencedores anteriores do prêmio, colocando Van Axel Dongen em ao lado de grandes nomes, embora seja outra lenda do Ajax que o inspirou pela primeira vez: Clarence Seedorf.

Confira as maiores promessas do futebol com NXGN:

"Eu me inspiro muito nele", disse o jovem . "Minha mãe apontou para mim e depois comecei a conhecê-lo assistindo vídeos. Ele era um bom jogador de futebol, mas também uma boa pessoa. "

"Ele (Seedorf) enviou uma mensagem via Instagram para Amourricho em que ele disse que Amo estava indo bem e que ele deveria continuar assim", pai de Van Axel Dongen, Otmar, revelou a Ajax Showtime depois que seu filho pegou seu troféu em junho .

“Foi um momento muito feliz. Amourricho gostou muito disso, e isso o motiva a continuar melhorando.”

Van Axel Dongen deu seus primeiros passos no futebol na famosa categoria de base de Zeeburgia.

Com sede em Amsterdã, ajudou a desenvolver vários jogadores profissionais, embora inicialmente Van Axel Dongen não estivesse no nível necessário e foi retirado do clube.

Ele não apareceu no radar do Ajax até que ele estava jogando pelo time amador OSV, quando os olheiros perceberam sua explosão e confiança enquanto carregavam a bola.

A partir daí, ele passou por um teste nos gigantes da Eredivisie, antes de se juntar oficialmente ao clube ao lado de seu amigo Gabriel Misehouy – outra promessa do futebol.

Van Axel Dongen, que joga predominantemente no lado esquerdo, rapidamente começou a pular equipes de diferentes faixas etárias, chamando a atenção de vários clubes de elite da Europa no processo.

Chelsea, Bayern Munique e Borussia Dortmund fizeram contatos para assinar com o atacante, mas ele reservou seu futuro para o Ajax, assinando seu primeiro contrato profissional aos 15 anos de idade, dizendo: "Meu objetivo era ficar aqui, independentemente disso. Eu quero ter sucesso no Ajax."

Desde então, Van Axel Dongen fez sua estreia para Jong Ajax - que jogou na segunda divisão holandesa - com uma assistência, antes de encontrar as redes em sua segunda atuação, cinco dias depois.

Nesta temporada, ele se destacou no Ajax durante sua campanha da UEFA Youth League, marcando quatro gols em cinco jogos para chamar a atenção de Ten Hag, que por sua vez o concedeu uma chance na equipe principal em dezembro.

Essa é uma das três partidas que Van Axel Dongen fez agora, e espera-se que ele tenha mais oportunidades assim que se recuperar da lesão no tornozelo que o deixou fora de ação no mês passado.

“Amourricho tem muito potencial”, diz Heitinga. “Ele tem grandes expectativas de si mesmo."

"É um menino que faz a diferença. Tem grande individualidade, mas pode correr tanto por fora quanto por dentro, e tem força."

"Ele é um menino em uma missão, sabe o que quer e está muito ciente dos passos que deve dar."

"Ele ocasionalmente treina com a primeira equipe, onde você pode ver que ele está sendo desafiado porque tudo se move ainda mais rápido."

"Você pode ver que Amourricho é um jogador talentoso. Os holofotes agora estão sobre ele."

Esses holofotes ficaram um pouco mais brilhantes durante a janela de transferências de janeiro, quando a venda de David Neres e a falta de contratação de um substituto deixaram o Ajax um pouco aquém da profundidade nas alas.

Em Van Axel Dongen, no entanto, Ten Hag já pode ter a resposta para seus problemas, bem como um jogador que pode contrariar a tendência das estrelas recentes da base do Ajax, atuando pelo lado do campo.