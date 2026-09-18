Isak revela os bastidores: foi isso que me levou a deixar o Newcastle e escolher o Liverpool

O sueco Alexander Isak afirmou que sua transferência para o Liverpool durante a última janela de verão foi uma decisão fácil para ele, destacando que a grandeza do clube, suas ambições e seu forte desejo de contratá-lo desempenharam um papel decisivo para fechar o negócio.

Isak transferiu-se do Newcastle para o Liverpool no último dia da janela de transferências, em setembro de 2025, por 125 milhões de libras esterlinas, em um negócio que se tornou o mais caro da história das transferências britânicas.

O atacante sueco disse, em declarações ao programa "The Football Interview" da rede "BBC Sport": "O Liverpool é um clube enorme, e tudo relacionado ao clube tornou a decisão extremamente clara, além disso a ambição do clube e o desejo de me contratar foram uma grande parte da minha decisão".

Isak havia ficado ausente da pré-temporada passada, em meio a um clima de incerteza sobre seu futuro no Newcastle, depois de ter treinado com seu antigo clube, o Real Sociedad, tendo afirmado anteriormente que algumas promessas que recebeu no Newcastle não foram cumpridas.

O início de Isak no Liverpool não foi fácil, pois enfrentou dificuldades para marcar gols durante sua primeira temporada com a equipe, antes de sofrer uma lesão de fratura na perna que o afastou dos gramados entre dezembro e abril.

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Apesar dessas circunstâncias, o jogador de 26 anos afirmou que não sentiu arrependimento pela transferência para Anfield, dizendo: "Não, nunca. Jamais pensei na questão dessa forma".

E acrescentou: "A fratura na perna foi algo difícil, e qualquer pessoa que sofreu uma lesão longa sabe o quão difícil isso é, mas quando você está em um bom lugar e se sente bem, não tende a olhar para trás, porque isso não vai te ajudar em nada. Eu estou olhando para o futuro e me sinto muito otimista e empolgado com esta temporada".

Durante o verão, Isak disputou sua primeira participação em uma Copa do Mundo com a seleção da Suécia, depois de ter participado de 22 partidas com o Liverpool na temporada passada, totalizando apenas 1.032 minutos. Ele marcou um gol e deu três assistências pela seleção de seu país, antes da eliminação diante da França nas oitavas de final.

Isak explicou que a participação na Copa do Mundo veio em um momento ideal para ele, dizendo: "Jogar pela seleção do seu país em uma Copa do Mundo é um sonho que a maioria das pessoas tem. E depois das lesões das quais sofri na temporada passada, o torneio me proporcionou a oportunidade de jogar e recuperar o ritmo de jogo e o meu nível técnico".

No âmbito tático, Isak revelou que Andoni Iraola, o novo treinador do Liverpool que sucedeu Arne Slot, exige que ele participe da marcação e da defesa a partir das linhas de frente, considerando isso parte do sistema ofensivo da equipe.

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E disse: "O treinador me pede para participar da defesa, mas em posições que nos permitam, ao recuperar a bola, lançar contra-ataques rápidos e levar a bola até a linha de frente. Ele quer que eu marque gols, mas também quer que eu defenda".

Isak apontou que a filosofia de Iraola se baseia na intensidade, na marcação alta e no jogo direto, afirmando que esse estilo pode ajudá-lo e ajudar a equipe a marcar mais gols.

Isak possui 60 gols na Premier League, sendo que a temporada 2024-2025 registrou seu melhor saldo de gols na competição, depois de ter marcado 23 gols com a camisa do Newcastle.

Apesar de sua ambição de ajudar o Liverpool a conquistar títulos, o atacante sueco afirmou que não estabelece para si metas de gols específicas, esclarecendo: "Todos sabem que o sucesso para este clube significa vencer títulos. Eu quero marcar em cada partida, mas sou do tipo que não estabelece metas pessoais específicas".

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