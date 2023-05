Iraque x Inglaterra ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Mundial sub-20

A partida será disputada neste domingo (28), na Argentina; veja como acompanhar na internet

Iraque e Inglaterra se enfrentam neste domingo (28), às 15h (de Brasília), no Estádio Unico Diego Armando Maradona, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20 de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do Fifa+, no streaming.

Pela última rodada do Grupo E, a seleção inglesa entra em campo já classificada às oitavas de final do Mundial, enquanto a seleção do Iraque entra em campo eliminada da competição. As equipes entram em campo com um olho na partida entre Uruguai e Tunísia, que brigam por uma vaga no mata-mata.

Prováveis escalações

Iraque: Amued; Raad, Rasheed, Doulashi, Mahdi; Abdulkareem, Aoraha, Sadeq; Jasim, Amyn e Ayoob. Técnico: Emad Mohammed.

Inglaterra: Cox; Quansah, Edwards, Humphreys; Oyegoke, Gyabi, Scott, Vale devine, Joseph e Scarlett. Técnico: Ian Foster.

Desfalques

Iraque

Sem desfalques confirmados.

Inglaterra

Aaron Ramsey, machucado, é desfalque certo.

Quando é?