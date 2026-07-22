Andoni Iraola, o treinador do Liverpool, admitiu que a sua equipa ainda precisa de fechar novos negócios durante o atual mercado de transferências de verão, apontando para a existência de posições que exigem reforços, face à saída de vários elementos-chave e às lesões de outros.

A agência "Reuters" destacou que o Liverpool contratou até agora Jeremie Frimpong e Victor Muñoz, mas perdeu os serviços de Mohamed Salah, Andy Robertson e Ibrahima Konaté, além de contar com as ausências de Hugo Ekitiké, Conor Bradley e Giovanni Leoni por lesão.

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O treinador espanhol declarou aos jornalistas em Chicago, nos Estados Unidos: "É difícil identificar com precisão todas as necessidades da equipa enquanto o mercado de transferências ainda está aberto, já que é preciso permanecer sempre atento às oportunidades que possam contribuir para melhorar o plantel".

E acrescentou: "Há posições claras que sabemos que precisamos de reforçar. Por exemplo, precisamos certamente de contratar um extremo".

E prosseguiu: "Noutras posições, temos de avaliar as opções disponíveis no mercado, o custo das contratações, bem como o nível dos jogadores que já temos. Há algumas posições que parecem complicadas, porque temos jogadores lesionados em cujas capacidades confiamos, mas a situação ainda está longe de ser ideal".

O fator experiência

A saída de Mohamed Salah, Ibrahima Konaté e Andy Robertson levou a uma quebra do fator experiência nas fileiras do Liverpool, num momento em que a incerteza continua a rodear o futuro do guarda-redes brasileiro, Alisson Becker.

Iraola sublinhou a importância da permanência de Alisson, afirmando: "Acredito que ele será um elemento extremamente importante para ajudar os novos jogadores a adaptarem-se, sejam eles jogadores experientes ou elementos jovens".

E acrescentou: "Precisamos de elementos que sirvam de exemplo dentro do balneário, como Virgil van Dijk, Alisson e Joe Gomez, que são jogadores que passaram longos anos no clube. E estou confiante de que teremos esse tipo de apoio".

O Liverpool inicia a sua preparação para a nova temporada com um confronto frente ao Sunderland em Nashville, no próximo sábado, antes de disputar outros jogos de preparação frente a Wrexham, Leeds United, Mónaco e Como.

A equipa abre o seu percurso na Premier League inglesa defrontando o Newcastle United fora de casa, no próximo dia 23 de agosto.