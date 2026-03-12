IPL 2026: Data, horários, principais jogadores, links de TV e streaming e muito mais

A IPL (ou Indian Premier League) fica maior e melhor a cada ano, e os entusiastas do críquete em todo o mundo estão contando os dias até a edição de 2026, a 18ª no total, começar no sábado, 28 de março, com os atuais campeões da IPL, o Royal Challengers Bangalore, enfrentando...

A IPL percorreu um longo caminho desde que foi lançada em 2008. Seu sucesso inacreditável levou ao surgimento de várias outras ligas de críquete em todo o mundo. Apesar do crescimento global dos eventos T20, a IPL continua sendo a maior e mais prestigiada competição de franquias T20 do mundo, com um valor de marca de US$ 12 bilhões.

Deixe o GOAL mostrar todas as informações essenciais que você precisa para a temporada 2026 da IPL, incluindo onde e quando os próximos jogos serão realizados e como você pode assistir a toda a ação ao vivo.

Quando começa a temporada da IPL 2026?

O torneio estava inicialmente previsto para 26 de março, mas o BCCI adiou recentemente a data de início em dois dias, para 28 de março, a fim de permitir um intervalo um pouco maior após a final da Copa do Mundo T20 Masculina de 2026 (que ocorreu em 8 de março).

Onde serão disputadas as partidas da IPL 2026?

Getty Images

As partidas da IPL 2026 serão distribuídas entre uma mistura de fortalezas tradicionais e vários locais secundários, à medida que a liga se expande para uma programação massiva de 84 partidas. Devido às eleições para a Assembleia Estadual (em Tamil Nadu, Bengala Ocidental e Assam), o BCCI está usando um recorde de 18 locais diferentes este ano para garantir que o torneio corra bem, sem entrar em conflito com as datas das eleições. Os locais completos incluem:

Bangalore (Estádio M. Chinnaswamy): sediará a cerimônia de abertura , cinco jogos em casa do RCB, a Qualificatória 1 e a Grande Final em 31 de maio.

sediará a , cinco jogos em casa do RCB, e a em 31 de maio. Naya Raipur (Estádio Shaheed Veer Narayan Singh): Servirá como segunda casa do RCB

Servirá como segunda casa do RCB Ahmedabad (Estádio Narendra Modi): Casa do Gujarat Titans e provável local para alguns jogos dos playoffs.

Casa do Gujarat Titans e provável local para alguns jogos dos playoffs. Mumbai: Estádio Wankhede (Mumbai Indians)

Estádio Wankhede (Mumbai Indians) Chennai: Estádio MA Chidambaram (Chennai Super Kings)

Estádio MA Chidambaram (Chennai Super Kings) Hyderabad: Estádio Internacional Rajiv Gandhi (Sunrisers Hyderabad)

Estádio Internacional Rajiv Gandhi (Sunrisers Hyderabad) Delhi: Estádio Arun Jaitley (Delhi Capitals)

Estádio Arun Jaitley (Delhi Capitals) Calcutá: Eden Gardens (Kolkata Knight Riders)

Eden Gardens (Kolkata Knight Riders) Lucknow: Estádio BRSABV Ekana (Lucknow Super Giants)

Estádio BRSABV Ekana (Lucknow Super Giants) Mullanpur/Mohali: Estádio PCA New (Punjab Kings)

Estádio PCA New (Punjab Kings) Jaipur: Estádio Sawai Mansingh (Rajasthan Royals)

Quem são os principais jogadores da IPL 2026?

Getty Images

A temporada 2026 da IPL está posicionada de forma única como um ano de mudança de guarda. Com várias lendas assumindo novas funções e um mini-leilão recorde em Abu Dhabi, estes são os principais jogadores que definirão o torneio:

Cameron Green (KKR): O jogador australiano se tornou o jogador estrangeiro mais caro da história da IPL, contratado pelo KKR por incríveis 252 milhões de rúpias. Ele deve assumir o lugar de Andre Russell, que passou a exercer a função de treinador.

Matheesha Pathirana (KKR): Após ser surpreendentemente dispensado pelo CSK, o “Baby Malinga” do Sri Lanka foi contratado pelo KKR por ₹18 milhões, formando uma dupla letal com Green.

Prashant Veer e Kartik Sharma (CSK): O exército amarelo gastou muito com jovens, tornando esta dupla os jogadores sem experiência mais caros de sempre, com 142 milhões de rúpias cada. Veer é altamente considerado como o sucessor tático de Ravindra Jadeja.

Sanju Samson (CSK): Após anos como o rosto dos Royals, Samson se muda para Chennai. Enquanto Ruturaj Gaikwad continua como capitão, Samson é a peça central da era pós-Dhoni no bastão.

Ravindra Jadeja (RR): Retornando ao lugar onde tudo começou em 2008, Jadeja deve liderar o jovem time do Rajastão, trazendo a compostura de um veterano para um elenco que conta com estrelas como Yashasvi Jaiswal.

Mohammed Shami (LSG): Transferido do SRH por meio de uma troca, Shami liderará o ataque do Lucknow ao lado do veloz (mas propenso a lesões) Mayank Yadav.

Próxima programação da IPL 2026

Data Jogo 28 de março Royal Challengers Bangalore x Sunrisers Hyderabad 29 de março Mumbai Indians x Kolkata Knight Riders 30 de março Rajasthan Royals x Chennai Super Kings 31 de março Punjab Kings x Gujarat Titans 1º de abril Lucknow Super Giants x Delhi Capitals 2 de abril Kolkata Knight Riders x Sunrisers Hyderabad 3 de abril Chennai Super Kings x Punjab Kings 4 de abril Delhi Capitals x Mumbai Indians 4 de abril Gujarat Titans x Rajasthan Royals 5 de abril Sunrisers Hyderabad x Lucknow Super Giants 5 de abril Royal Challengers Bangalore x Chennai Super Kings 6 de abril Kolkata Knight Riders x Punjab Kings 7 de abril Rajasthan Royals x Mumbai Indians 8 de abril Delhi Capitals x Gujarat Titans 9 de abril Kolkata Knight Riders x Lucknow Super Giants 10 de abril Rajasthan Royals x Royal Challengers Bengaluru 11 de abril Punjab Kings x Sunrisers Hyderabad 11 de abril Chennai Super Kings x Delhi Capitals 12 de abril Lucknow Super Giants x Gujarat Titans 12 de abril Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

🇬🇧 Como assistir à IPL 2026 no Reino Unido

Se você já é cliente da Sky, pode adicionar o Sky Sports online ou através do aplicativo My Sky a qualquer momento. O pacote começa a partir de £ 22 por mês com o Sky Stream. O Sky Sports+ está incluído sem custo adicional, o que permite ao espectador assistir a muitos mais eventos ao vivo em uma variedade de esportes. O aplicativo Sky Sports permite que os assinantes baixem e assistam a esportes ao vivo em qualquer lugar e está disponível para iPhone, iPad e Android.

Os clientes que não são da Sky também podem assistir aos eventos com a NOW TV. Há uma variedade de assinaturas para os ávidos espectadores de esportes, incluindo a “Assinatura Diária” de Esportes, que permite acesso a todos os 12 canais da Sky Sports por 24 horas por £ 14,99. A assinatura “Fully Flexible” Sports da NOW também oferece acesso ilimitado à Sky Sports, mas por 30 dias. Ela custa £ 34,99 por mês e é renovada automaticamente, a menos que seja cancelada antes do final do período mensal.

Há também um pacote “12-Month Saver”, no qual você paga 20% menos, apenas £ 27,99 por mês. No entanto, é necessário se inscrever por um período mínimo de 12 meses. Após o período mínimo de 12 meses, ele é renovado automaticamente por £ 34,99 por mês, a menos que seja cancelado.

🇺🇸🇨🇦 Como assistir ao IPL 2026 nos EUA e no Canadá

A Willow TV é uma emissora dedicada ao críquete e é a emissora exclusiva da IPL nos Estados Unidos. Aqui, você encontrará transmissões ao vivo e gravadas dos jogos, permitindo que os fãs acompanhem a ação em tempo real. Além disso, a plataforma oferece análises detalhadas dos jogos, comentários e destaques, enriquecendo a experiência do espectador.

A FuboTV é um serviço de streaming de alta qualidade que inclui a Willow TV, oferecendo acesso à IPL e a todo um mundo de esportes. A Fubo oferece vários planos de assinatura, incluindo o novo “Fubo Sports”, que custa US$ 45,99 no primeiro mês e US$55,99 nos meses seguintes. É simplificado e focado em esportes, com mais de 28 canais, incluindo ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel e redes locais como ABC, CBS e Fox. Outros planos do Fubo custam a partir de US$ 84,99/mês, com um teste gratuito de 7 dias disponível para novos assinantes em todos os seus planos. O serviço de streaming é uma escolha óbvia para fãs de luta livre e esportes em geral.

🇦🇺 Como assistir ao IPL 2026 na Austrália

Você poderá assistir a todas as partidas da IPL 2026 nos canais Fox Cricket na TV. Se você não tem a Fox e não deseja assinar, a especialista em streaming esportivo Kayo Sports também transmitirá o torneio deste ano. Existem duas opções de planos de assinatura. Veja aqui todos os detalhes:

Kayo Standard

Este é o plano básico, projetado para espectadores individuais.

Preço: US$ 29,99 por mês

US$ 29,99 por mês Transmissões simultâneas: 1 tela por vez

1 tela por vez Qualidade de vídeo: alta definição (até 1080p)

alta definição (até 1080p) Principais recursos: acesso total a mais de 50 esportes, SplitView (assista a vários jogos em uma única tela), sem contrato de fidelidade.

Kayo Premium

Este é o plano de nível superior, voltado para famílias e aqueles que desejam a melhor experiência visual.

Preço: $45,99 por mês

$45,99 por mês Transmissões simultâneas: 2 telas ao mesmo tempo

2 telas ao mesmo tempo Qualidade de vídeo: 4K Ultra HD (em conteúdos selecionados e dispositivos compatíveis)

(em conteúdos selecionados e dispositivos compatíveis) Principais recursos: tudo o que está incluído no plano Standard, além de transmissão em 4K e uma transmissão simultânea extra.

🌏 Cobertura mundial do IPL 2026

País Rede/Streaming 🇿🇦 África do Sul SuperSport 🇦🇺 Austrália Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canadá Willow TV, YuppTV, Fubo 🌎 Caribe e América Latina Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 França YuppTV 🇮🇳 Índia JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Oriente Médio Noon

🛜 Assista à IPL 2026 de qualquer lugar com uma VPN

Se você não puder assistir aos jogos da IPL ao vivo na sua região ou se estiver viajando, pode usar uma VPN para acompanhar a ação de onde estiver. Uma VPN cria uma conexão segura para contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos de qualquer lugar.

Recomendamos fortemente o uso do NordVPN, mas você também pode conferir nosso guia detalhado de VPN para outras opções.