Internacional x Ypiranga ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (2), pela quarta rodada do Gauchão; veja como acompanhar na TV

Internacional e Ypiranga se enfrentam na tarde desta quinta-feira (2), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de golear o São Luiz por 4 a 0, o Internacional busca emplacar a segunda vitória consecutiva no Gauchão. No momento, briga pelas primeiras posições, com cinco pontos (com uma vitória e dois empates).

Para o confronto, o técnico Mano Menezes pode manter o mesmo time que venceu na última rodada. A única baixa confirmada segue sendo Gabriel Mercado, que se recupera de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, enquanto Mikael teve o seu contrato rescindido na terça-feira (31).

Do outro lado, o Ypiranga, com quatro pontos, registra uma vitória, um empate e uma derrota nos três primeiros jogos do Gaúcho. Já no confronto direto entre as equipes, o Internacional registra uma ampla vantagem. 13 triunfos do Colorado, contra apenas cinco do Ypiranga, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Escalação do provável Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Johnny, Carlos de Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Pedro Henrique. Técnico: Mano Menezes.

Escalação do provável Ypiranga: Caíque; Gedeilson, Ronald, Islan, Lorran e PK; Matheusinho, Ralph e Bruno Baio; João Pedro e Barbio. Técnico: Luizinho Vieira.

Desfalques

Internacional

Gabriel Mercado, com lesão muscular na panturrilha esquerda, segue como desfalque.

Ypiranga

Sem desfalques confirmados.

Quando é?