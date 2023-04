Internacional recua e exige proposta maior por venda de Maurício ao Red Bull Bragantino

Paulistas ofereceram € 10 milhões por 80% dos direitos do atleta, mas veem gaúchos manterem exigência de € 8 milhões por 50%

O Internacional trava a saída de Maurício para o Red Bull Bragantino no mercado da bola. Depois de sinalizarem de forma positiva, os gaúchos pedem a revisão da proposta de € 10 milhões (R$ 55,05 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos. Na atual oferta, o Colorado ficaria com € 6,5 milhões (R$ 35,78 milhões) da negociação. O restante — € 3,5 milhões (R$ 19,27 milhões) — seria dividido entre os outros parceiros, como soube a GOAL.

A proposta feita pelo Massa Bruta não estabelece divisão igualitária. Por isso, o Inter tenta ficar com a maior parte do negócio, conforme apurado pela GOAL. Donos de 50% dos direitos econômicos, os gaúchos exigem € 8 milhões (R$ 44,04 milhões) pela fatia que detêm do meia-atacante. O clube entende que os demais parceiros — Cruzeiro, dono de 25%, Desportivo Brasil, que mantém 20%, e o próprio atleta, que ainda tem 5% — teriam que negociar a divisão do restante do valor — € 2 milhões (R$ 11,01 milhões).

A postura do Internacional adia um acordo entre as partes, mesmo que o novo prazo para a negociação seja o dia 20 de abril, quando se encerrará o prazo para negociações no futebol brasileiro. Os intermediários do negócio estão pessimistas em relação a um desfecho positivo para a saída de Maurício do Beira-Rio, mas ainda não desistiram de tentar um acordo.

O Internacional recusou uma proposta do mesmo Red Bull Bragantino de € 5 milhões (R$ 27,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos de Maurício, em dezembro do ano passado. Na ocasião o pedido já era de € 8 milhões pela fatia.

Em janeiro deste ano, o Atalanta, da Itália, fez uma consulta sobre a situação do jogador, mas não apresentou uma proposta pela aquisição do meia-atacante de 21 anos. O Palmeiras demonstrou interesse na situação do atleta, que é tratado como potencial substituto de Gustavo Scarpa no Allianz Parque, mas não avançou nas tratativas também por considerá-lo um atleta caro.

Na atual temporada, Maurício fez 14 partidas pelo Internacional, somando 1.012 minutos em campo. No período, marcou quatro gols e se responsabilizou por duas assistências. Em março deste ano, ele renovou o contrato com o clube até dezembro de 2027.