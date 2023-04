Red Bull Bragantino avança em compra de Maurício, do Internacional, por € 10 milhões

Clube paulista está muito perto de acertar a contratação do meia-atacante de 21 anos no mercado da bola

O Red Bull Bragantino avançou nas tratativas pela aquisição de Maurício no mercado da bola, como soube a GOAL. Os paulistas pagarão € 10 milhões (R$ 55,4 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do atacante. O Internacional cedeu em relação às investidas no atleta.

O negócio será quitado de forma parcelada — o número de prestações e o tempo de pagamento ainda não foram divulgados. Entretanto, atleta e Red Bull Bragantino já foram avisados que o Colorado está disposto a negociá-lo por este valor.

O Internacional, a princípio, pedia € 8 milhões (R$ 44,3 milhões) por 50% dos direitos econômicos, mas o clube deve ficar com um valor ligeiramente inferior na negociação. O negócio deve ter um desfecho nos próximos dias — o acordo precisa ser ajustado até 20 de abril, quando se encerra o período de inscrições para clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Colorado chegou a recusar € 5 milhões (R$ 27,7 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. Em março deste ano, o meia-atacante renovou contrato no Beira-Rio até 31 de dezembro de 2027. O atleta também despertou interesse do Palmeiras, que o via como potencial substituto para Gustavo Scarpa, que assinou com o Nottingham Forest, da Inglaterra. O Atalanta, da Itália, também avaliou uma proposta, mas não enviou documento oficial.

O Internacional detém 50% dos direitos econômicos de Maurício, enquanto o Cruzeiro mantém 25%, o Desportivo Brasil é dono de 20%, e o próprio atleta possui 5%.

Na atual temporada, ele fez 14 partidas pelo Colorado, somando 1.012 minutos em campo. No período, marcou quatro gols e se responsabilizou por duas assistências.