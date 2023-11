Internacional x RB Bragantino: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam neste domingo (26), no Beira-Rio; veja como acompanhar na TV e na internet

O Internacional recebe o RB Bragantino na noite deste domingo (26), a partir das 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Depois da derrota para o Palmeiras por 3 a 0, o Internacional volta a campo em busca da recuperação no Brasileirão. No meio da tabela, com 43 pontos, o Colorado tem um aproveitamento de 42% no Brasileirão 2023.

Do outro lado, o RB Bragantino, com 59 pontos, segue na briga pelo título inédito. Léo Realpe, que cumpriu suspensão na derrota para o Flamengo por 1 a 0 na última rodada, retorna, assim como Matheus Gonçalves, que ficou ausente por questões contratuais.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Pedro Henrique (De Pena, Luiz Adriano ou Lucca) e Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Realpe e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Lucas Evangelista; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Internacional

Alan Patrick e Aránguiz vão cumprir suspensão

RB Bragantino

Thiago Borbas, expulso contra o Flamengo, cumprirá suspensão.

Quando é?