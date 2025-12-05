Internacional x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Internacional e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (7), às 16h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota por 3 a 0 para o São Paulo, o Internacional já não depende apenas de si para escapar do rebaixamento. Além de vencer seu compromisso, o Colorado precisa torcer para que o Vitória não supere o Tricolor paulista no Barradão. No momento, a equipe ocupa a 18ª posição, com 41 pontos, dois a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z-4.

Por outro lado, o RB Bragantino, nono colocado com 48 pontos, mira a oitava posição para seguir sonhando com uma vaga na pré-Libertadores. Além da vitória na última rodada, o Massa Bruta necessita de um tropeço do São Paulo diante do próprio Vitória. Vale lembrar que, além desses resultados, o clube ainda depende de que Cruzeiro ou Fluminense conquiste a Copa do Brasil, o que abriria uma vaga extra no torneio continental.

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez (Carbonero) e Alan Patrick; Vitinho e Borré.

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Eduardo Sasha.

Desfalques

Internacional

Ivan e Anthoni e Ronaldo seguem fora.

RB Bragantino

Guzmán Rodríguez, Fabinho, Bruno Gonçalves e Agustin Sant'Anna estão no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 7 de dezembro de 2025

domingo, 7 de dezembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Estádio Beira-Rio - Porto Alegre, RS

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

