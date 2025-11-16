+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palmeiras v Sport Recife - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Luigi Vargas e Joaquim Lira Viana

Os times rebaixados do Brasileirão 2025 para a Série B de 2026

Como acontece todo ano, uma troca de quatro equipes acontece entre a Série A e a Série B - quatro sobem e quatro descem. Abaixo, os times do Brasileirão de 2025 que jogarão na segunda divisão de 2026

O Sport é o primeiro rebaixado da Série A 2025. A derrota em casa para o Flamengo de virada por 5 a 1 sacramentou o que já se indicava a meses: o descenso do Leão da Ilha. 

Mas quem serão os outros três times que vão cair para a segunda divisão do Brasileirão? A briga é dura, e ninguém quer terminar o ano no Z4.

    Sport - 20º colocado

    A participação do Sport na Série A do Brasileirão 2025 não chegou perto de ser boa. Desde a 3ª rodada na lanterna da tabela, o clube pernambucano venceu apenas dois jogos em 33 rodadas.

    Desta forma, flerta com uma marca negativa do rival Náutico na primeira divisão, sendo o clube com mais rodadas na última colocação desde que o Brasileirão passou a ser disputado com 20 clubes, em 2006. O Leão está há 31 rodadas na lanterna, enquanto o Timbu havia ficado 33.

    Após o acesso da Série B para a Série A ao final de 2024, o Sport iniciou a campanha deste ano com o treinador português Pepa, que foi demitido em maio. Logo, veio outro lusitano: António Oliveira, que não durou muito e foi demitido em junho. Então, trouxe de volta Daniel Paulista, que deixou a Ilha do Retiro em outubro. O auxiliar César Lucena assumiu a área técnica desde então.

  • Botafogo v Paranaense - Brasileirao 2024Getty Images Sport

    Quem foi rebaixado para a Série B no Brasileirão 2024?

    Na última edição do Brasileirão, em 2024, os quatro clubes rebaixados para a Segundona foram Atlético-GO (20º colocado), Cuiabá (19º colocado), Criciúma (18º colocado) e Athletico-PR (17º colocado).

  • Corinthians v Mirassol - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Quem subiu para a Série A no Brasileirão 2024?

    Na Série B do ano passado, a luta para subir à elite do Campeonato Brasileiro foi concorrida até a última rodada. Ao final, Santos (campeão), Mirassol (vice-campeão), Sport (terceiro colocado) e Ceará (quarto colocado) subiram para a Série A. 

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

