Os times rebaixados do Brasileirão 2025 para a Série B de 2026

A participação do Sport na Série A do Brasileirão 2025 não chegou perto de ser boa. Desde a 3ª rodada na lanterna da tabela, o clube pernambucano venceu apenas dois jogos em 33 rodadas.

Desta forma, flerta com uma marca negativa do rival Náutico na primeira divisão, sendo o clube com mais rodadas na última colocação desde que o Brasileirão passou a ser disputado com 20 clubes, em 2006. O Leão está há 31 rodadas na lanterna, enquanto o Timbu havia ficado 33.

Após o acesso da Série B para a Série A ao final de 2024, o Sport iniciou a campanha deste ano com o treinador português Pepa, que foi demitido em maio. Logo, veio outro lusitano: António Oliveira, que não durou muito e foi demitido em junho. Então, trouxe de volta Daniel Paulista, que deixou a Ilha do Retiro em outubro. O auxiliar César Lucena assumiu a área técnica desde então.