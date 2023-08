Internacional x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (5), pela 18ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Beira-Rio, o Internacional encara o Corinthians na noite deste sábado (5), a partir das 18h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Na 12ª posição do campeonato com 23 pontos, o Internacional não vence há seis jogos e conta com a força de sua torcida para buscar a sua reação. O Colorado, entretanto, perdeu no meio da semana pela Copa Libertadores e, como prioriza a competição continental, vai mandar a campo uma equipe alternativa. Enner Valencia e Aránguiz devem ser poupados pelo técnico Coudet.

O Corinthians, por sua vez, vive um dos seus melhores momentos na temporada, já que possui vantagens na semifinal da Copa do Brasil e também nas oitavas da Copa Sul-Americana. Além disso, o Timão não perde há três rodadas no Brasileirão e quer seguir firme em sua caminhada para ir à parte de cima da tabela. Moscardo e Rojas seguem se recuperando de lesões.

As equipes já se enfrentaram 84 vezes até o momento, com 20 vitórias do Internacional, 27 do Corinthians, além de 37 empates.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bustos, Vitão, Nico Hernández e Renê; Johnny; De Pena (Campanharo), Bruno Henrique e Mauricio; Luiz Adriano e Pedro Henrique.

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Maycon, Fausto Vera e Renato Augusto; Adson, Wesley (Biro) e Yuri Alberto.

Desfalques

Internacional

Gabriel Mercado está suspenso.

Corinthians

Moscardo e Rojas estão no departamento médico.

Quando é?