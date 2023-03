Internacional x Caxias ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Gaúcho

Equipes se enfrentam neste domingo (26), pelo jogo de volta da semi do Gauchão; veja como acompanhar na internet

O Internacional recebe o Caxias neste domingo (26), a partir das 18h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Como empataram na ida em 1 a 1, quem vencer avança à final, e nova igualdade, a classificação será decidida nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na primeira fase, o Internacional ficou na vice-liderança do Gauchão, com 22 pontos. Foram seis vitórias, quatro empates e uma derrota, com aproveitamento de 66%. Já o Caxias avançou à semifinal após ter ficado em terceiro lugar, com 20 pontos e 60% de aproveitamento.

Em 92 jogos disputados entre as equipes, o Internacional registra ampla vantagem, com 49 vitórias do Colorado, contra apenas 21 do Caxias, além de 22 empates. Na primeira fase do Gauchão 2023, as equipes empataram em 1 a 1.

Prováveis escalações

Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Thauan Lara; Matheus Dias e Carlos De Pena; Mauricio; Alan Patrick e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano.

Caxias: Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Marlon, Vini Guedes e Peninha; Diego Rosa, Jean Dias e Eron.

Desfalques

Internacional

Johnny foi convocado pela seleção americana.

Caxias

Jonathan está com estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Quando é?