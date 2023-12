Internacional x Botafogo: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (6), pela última rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Botafogo se enfrentam na noite deste quarta-feira (2), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Embalado com três vitórias consecutivas no Brasileirão, o Internacional aparece na nona posição, com 52 pontos conquistados. Até aqui, o Colorado registra 14 triunfos, 10 empates e 13 derrotas. Um aproveitamento de 46% no torneio nacional.

Do outro lado, o Botafogo, que viu o título do Brasileirão escapar, agora luta por uma vaga na Copa Libertadores de 2024. Em quinto lugar, com 54 pontos, o Alvinegro precisa vencer e torcer por tropeços de Atlético-MG, Flamengo ou Grêmio para garantir a classificação direta para a fase de grupos.

Em 68 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 27 vitórias, contra 21 do Botafogo, além de 20 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2023, o Alvinegro venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bustos, Igor Gomes, Mercado e Renê; Johnny (Bruno Henrique), Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

Botafogo: Lucas Perri; Bastos, Danilo Barbosa, Victor Cuesta; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo e Hugo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

Desfalques

Internacional

Campanharo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, assim como Vitão, Hugo Mallo e Matheus Dias, machucados.

Botafogo

Adryelson, Diego Costa e Gabriel Pires são desfalques.

Quando é?