Internacional x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (31), pelo jogo de volta; veja como acompanhar na internet

Internacional e América-MG se enfrentam na noite desta quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como venceu a ida por 2 a 0, o Coelho pode até perder por um gol de diferença. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime, no streaming.

Após a derrota por 3 a 1 para o Grêmio, o Internacional conseguiu se recuperar com duas vitórias consecutivas. Na Libertadores, venceu o Metropolitanos por 2 a 1, enquanto no último jogo do Brasileirão superou o Bahia por 2 a 0. Agora, o Colorado direciona sua atenção para a Copa do Brasil, onde busca a classificação para as quartas de final.

Para alcançar esse objetivo, será necessário vencer por uma diferença de três ou mais gols. Caso ganhe por dois gols de diferença, a vaga será definida nos pênaltis. Vale ressaltar que o Internacional eliminou o CSA nos pênaltis por 7 a 6 na terceira fase da competição.

"Lá, o América-MG jogou um pouco mais baixo ou bem baixo. Não sei qual vai ser a ideia do Mancini para o jogo daqui. Então, nós temos que preparar a nossa equipe para qualquer situação. E ter poderio ofensivo independe das escolhas em si. A equipe precisa ter capacidade de construir e é isso que nós queremos", afirmou Mano Menezes.

Do outro lado, o América-MG chega pressionado com duas derrotas seguidas. Perdeu para o Defensa y Justicia por 3 a 2 na Copa Sul-Americana e para o Botafogo por 2 a 0 na última rodada do Brasileiro. Na Copa do Brasil, chegou às oitavas de final após empatar em 1 a 1 contra o Tocantinópolis e as vitórias sobre o Santa Cruz por 1 a 0 e o Nova Iguaçu por 7 a 1 no placar agregado.

Em 29 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 16 vitórias, contra sete do América-MG, além de sete empates. No confronto válido pelo Campeonato Brasileiro de 2022, o Coelho saiu vitorioso com o placar de 1 a 0.

Prováveis escalações

Internacional: John; Igor Gomes, Moledo, Nico Hernández e Renê; Campanharo, Johnny e De Pena; Pedro Henrique, Wanderson e Alemão. Técnico: Mano Menezes.

América-MG: Matheus Cavichioli; Marcinho, Iago Maidana, Ricardo Silva e Danilo Avelar; Alê, Juninho e Benitez; Felipe Azevedo, Everaldo e Mastriani. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques

Internacional

Rômulo e Gabriel Barros disputaram a Copa do Brasil por outros times, enquanto Alan Patrick e Bustos foram expulsos no primeiro jogo e vão cumprir suspensão.

América-MG

Adyson, Luan Campos, Dadá Belmonte e Matheusinho são desfalques certos.

Quando é?