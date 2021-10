Inter tenta manter zaga titular e negocia para segurar Cuesta e Bruno Méndez

Contratos da dupla se encerram em junho de 2022 e o clube já está se movimentado para renovações

A direção do Internacional já iniciou negociação para prorrogar o contrato do zagueiro argentino Víctor Cuesta. O vínculo atual de Cuesta vai até junho de 2022 e, no final deste ano, o defensor fica livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, saindo de graça do colorado na metade do ano que vem.

Recentemente, Cuesta recebeu sondagens de times da Espanha e da Argentina, mas nada que motivasse o zagueiro a pedir para ser negociado. Na Espanha, se especula que uma destas sondagens tenha sido do Celta de Vigo, time treinado por Eduardo Coudet, que trabalhou com Víctor Cuesta no Internacional, antes de se transferir para o futebol espanhol.

Eduardo Coudet também é muito próximo de Christian Bragarnik, empresário de Cuesta e dono da Scorefutbol, empresa que representa mais de 100 jogadores e 27 treinadores, entre eles Hernán Crespo, técnico do São Paulo. A empresa Scorefutbol é muito forte no mercado argentino.

Para evitar surpresas, os dirigentes do Inter já iniciaram conversas com o empresário Christian Bragarnik para prorrogar o contrato de Cuesta por mais três temporadas.

Cuesta chegou no Inter em 2017, vindo do Independiente-ARG, para disputar a Série B. Desde então sempre foi titular do Internacional. Cuesta se destacou por ser um zagueiro técnico e com uma saída de bola qualificada, além de bons lançamentos e assistências. Este ano já foram quatro que resultaram em gols.

Cuesta também costuma aparecer no ataque: já foram dez gols marcados com a camisa do Inter.

Trabalho para manter a zaga titular em 2022

Foto: Silvio Avila/Getty Images

Quem também tem contrato acabando em junho de 2022 é o zagueiro uruguaio Bruno Méndez. O defensor pertence ao Corinthians e está emprestado ao Inter até a metade do ano que vem. As boas atuações de Bruno Méndez ao lado de Victor Cuesta estão encantando os dirigentes e torcedores do Internacional.

Mas para manter Bruno Méndez em definitivo no Beira-Rio, o Inter terá que desembolsar seis milhões de dólares, valor fixado pelo time paulista para liberar em definitivo o zagueiro.

"Eu estava com muita vontade de vir para cá, pelo clube que o Inter é, pelo que representa não só no Brasil, mas pelo mundo. E com respeito a minha renovação, ainda falta muito tempo. Eu tenho contrato até junho do ano que vem. A minha cabeça hoje é acabar o Brasileirão e conquistar os pontos para acabar na parte de cima. Hoje a minha cabeça está em continuar aqui”, destacou Bruno Méndez, em entrevista coletiva.