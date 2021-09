Internacional projeta compra do zagueiro Bruno Mendez, do Corinthians

O valor estipulado, caso o Inter queira adquirir em definitivo o zagueiro, é de aproximadamente quatro milhões de euros

O zagueiro uruguaio Bruno Mendez não precisou de muito tempo para cativar o torcedor do Internacional e conquistar a admiração dos dirigentes do clube. Contratado por empréstimo do Corinthians no fim de junho, o defensor chegou ao Beira-Rio com a expectativa de resolver os problemas da zaga colorada.

Desde a lesão de Rodrigo Moledo, no início deste ano, foram várias tentativas para formar a dupla de zaga ideal, mas somente com a chegada de Bruno Mendez é que o sistema defensivo do Inter voltou a ficar equilibrado.

A presença de Bruno Mendez também ajudou o argentino Victor Cuesta a recuperar o seu bom futebol. Para muitos, a dupla de zaga formada por Cuesta e Bruno Mendez deu liga, tanto que na sequência dos últimos sete jogos sem perder a defesa sofreu apenas quatro gols, dois contra o Santos, no empate por 2 a 2, e dois contra o Fluminense, na vitória do Inter por 4 a 2.

Direção trabalha para comprar Bruno Mendez

O contrato de Bruno Mendez com o Inter vai até o final de junho de 2022. O valor estipulado, caso o Inter queira adquirir em definitivo o zagueiro uruguaio, é de aproximadamente quatro milhões de euros, um valor que foge da atual realidade financeira do Colorado.

Procurado pela Goal, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, admite que o clube já tenta viabilizar uma maneira de manter Bruno Mendez por mais tempo no Beira-Rio.

“Vamos trabalhar pela permanência do Bruno Mendez no Internacional. Ele se identificou com o clube e também vem sendo importante para o time dentro de campo. Com o futebol que ele vem apresentando, logo será convocado para defender a seleção uruguaia. Já estamos estudando uma maneira de manter Bruno Mendez no Inter por mais tempo”, destacou Barcellos.

A identificação com a cidade de Porto Alegre e com o Internacional é tão grande que Bruno Mendez também vem ajudando nas questões sociais da cidade. Recentemente, o uruguaio ajudou Dunga, capitão do tetra da seleção brasileira, a distribuir alimentos em comunidades carentes de Porto Alegre.

Na reabertura do CT das categorias de base do Inter, Bruno Mendez foi um dos três jogadores do elenco profissional que fizeram questão de prestigiar o evento - os outros dois eram Taison e Heitor, formados pelo clube.