Flamengo aguarda retorno de Rodinei e Rogério Ceni conta com o lateral

Internacional já comunicou a direção do rubro-negro que não vai exercer a opção de compra

Pouco atuante no mercado até o momento, o Flamengo ganhará um novo velho reforço a partir de junho. Trata-se de Rodinei. O lateral, que está emprestado ao Internacional até 30 de maio, voltará ao time carioca e será utilizado pelo técnico Rogério Ceni.

O Colorado não vai exercer a opção de compra e já comunicou a diretoria do Flamengo. Com a possibilidade de perder Mauricio Isla, titular absoluto da seleção chilena por até 19 rodadas no Campeonato Brasileiro, e sem sucesso no retorno de Rafinha, o Flamengo vê com bons olhos ter um jogador com a experiência de Rodinei à disposição.

Apesar de reintegrar o lateral ao elenco, o Flamengo não vai deixar de negociar o jogador caso chegue uma boa proposta. A dificuldade, no entanto, é a falta de dinheiro no mercado. Em 2020, Rodinei recebeu quatro ofertas enquanto estava no Internacional, mas todas por empréstimo. A decisão foi seguir em Porto Alegre.

Com o retorno de Rodinei, o Flamengo pretende emprestar João Lucas. O jogador esteve perto de um acerto com o Cuiabá em março, mas o Rubro-Negro acabou recuando após a desistência por Rafinha.

O Flamengo volta a campo neste sábado (24), diante do Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Em caso de vitória, o time de Rogério Ceni conquistará a Taça Guanabara.