Guerrero é desfalque para o Inter na Libertadores, mas não preocupa diretoria

Em conversa com a Goal, o vice de futebol do clube gaúcho tratou a situação do peruano com normalidade

O centroavante Paolo Guerrero será desfalque do Inter para o jogo desta terça-feira, contra o Deportivo Táchira, da Venezuela. O atacante colorado segue realizando reforço muscular e fisioterapia no joelho direito, o mesmo que sofreu ruptura do ligamento cruzado, em agosto de 2020.

Após seis meses de tratamento, que o tiraram da maior parte da campanha do time no vice-campeonato brasileiro de 2020, Guerrero voltou aos gramados na atual temporada e já participou de cinco jogos do Campeonato Gaúcho, marcando um gol. Procurado pela reportagem da Goal, o vice de futebol do Inter, João Patrício Hermann, explicou a atual situação clínica de Paolo Guerrero.

“O Guerrero segue realizando reforço muscular e fisioterapia, é algo normal e planejado pelo departamento médico. Ele sentiu um pouco de desconforto no joelho, o que é normal por tudo o que ele passou, mas nada que preocupe”, disse o dirigente.

Se Paolo Guerrero segue como ausência no time colorado, o técnico Miguel Angel Ramirez, por outro lado, poderá contar com o atacante Taison. O atacante chegou na última sexta-feira em Porto Alegre e já foi regularizado na CBF e na Conmebol. A tendência é de que Taison seja relacionado para o jogo desta terça-feira, ficando como alternativa no banco de reservas.

O Internacional estreou na Libertadores com derrota por 2 a 0 contra o Always Ready, da Bolívia, na altitude de La Paz.