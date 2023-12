Inter de Milão x Real Sociedad: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (12), no Estádio Giuseppe Meazza; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo E, Inter de Milão e Real Sociedad se enfrentam nesta terça-feira (12), às 17h (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela última rodada da fase de grupos da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada, e da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Na liderança do Campeonato Italiano, a Inter de Milão volta as atenções para a Liga dos Campeões. Já classificado às oitavas de final, a equipe pode terminar a fase de grupos em primeiro lugar do Grupo D em caso de vitórias. Com 11 pontos, registra três vitórias e dois empates.

Do outro lado, o Real Sociedad, na ponta, também com 11 pontos, tem a mesma campanha que o adversário no torneio. Na rodada de estreia, as equipes empataram por 1 a 1 na Espanha.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Inter de Milão: Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Cuadrado, Frattesi, Asllani, Sensi, Augusto; Sanchez, Arnautovic.

Real Sociedad: Remiro; Odriozola, Zubeldia, Pacheco, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Silva, Oyarzabal.

Desfalques

Inter de Milão

Lesionados, Stefan de Vrij, Denzel Dumfries e Benjamin Pavard são desfalques.

Real Sociedad

Brais Méndez fraturou o braço e está fora.

Quando é?