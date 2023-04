Inter de Milão x Juventus ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copa Itália

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (26) pelo jogo de volta; veja como acompanhar na TV e na internet

Inter de Milão e Juventus se enfrentam na tarde desta quarta-feira (26), no San Siro, em Milão, a partir das 16h (de Brasília), pela semifinal da Copa Itália. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após empatarem por 1 a 1 no jogo de ida, quem vencer o clássico ficará com a classificação. Caso haja uma nova igualdade, a vaga será decidida nas penalidades.

A Inter de Milão vem de vitória no fim de semana pelo campeonato italiano e tem praticamente todo o elenco à disposição. Handanovic, suspenso, e Skriniar, machucado, são as baixas dos nerazzurri. Do outro lado, a Juventus vai com força total a campo, já que o técnico Allegri poupou boa parte de seus atletas no fim de semana.

Prováveis escalações:

Inter de Milão: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Lukaku.

Juventus: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.

Desfalques

Inter de Milão

Handanovic cumpre suspensão, enquanto Skriniar está machucado.

Juventus

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 26 de abril de 2023

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: San Siro, Milão - ITA