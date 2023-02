Inter Miami pode contratar Lionel Messi e Sergio Busquets?

O técnico dos Herons, Phil Neville, confirmou que Messi e Busquets estão no radar da equipe

Não é de hoje que o nome de Lionel Messi, atacante do PSG, é ventilado para reforçar o Inter Miami, presidido por David Beckham. Mas, além do argentino, o volante do Barcelona, Sergio Busquets, também passou a ter seu nome cogitado no time da MLS, já que ambos os contratos terminam no verão europeu.

Em entrevista pré-estreia da MLS, o técnico do time, Phil Neville, ex-seleção inglesa feminina, deixou claro que o time continua com a ambição de trazer as melhores estrelas do mundo, como aconteceu com Gonzalo Higuaín e Blaise Matuidi, para jogar nos Estados Unidos, citando os nomes de Messi e Busquets no caminho.

“Queremos trazer os melhores jogadores do mundo para este clube de futebol. Messi e Busquets são os dois que mais se destacaram nos últimos anos. Eles são grandes jogadores que ainda seriam um grande benefício para esta organização. Para a MLS, seria uma virada de jogo", disse ele ao The Times.

Embora as negociações para renovações em suas respectiva equipes estejam em andamento, não houve luz verde do Barcelona por Busquets e do PSG por Messi. Neste caso, uma transferência para os Estados Unidos não foi descartada entre os jogadores, com o Inter Miami sendo apontado como o destino mais provável.

"Desde que cheguei ao Miami, acho que estamos ligados a todos os melhores jogadores do futebol mundial. Desde Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Willian, Cesc Fàbregas, Luis Suárez... todos eles você pode citar. Estaremos sempre ligados aos melhores jogadores do mundo. Tivemos Gonzalo Higuaín e Blaise Matuidi. Agora temos a oportunidade de trazer alguns novos jogadores."

Getty

Busquets, por exemplo, é uma parte importante do meio-campo do Barcelona de Xavi, que já informou que quer a renovação do volante por, pelo menos, mais uma temporada. Enquanto isso, Messi está em excelente forma no PSG após o título da Copa do Mundo, com a Argentina.

A imprensa espanhola noticiou, recentemente, que o Barcelona ainda mantém o nome de Messi em suas fichas para um possível retorno, mas sua situação financeira é o principal obstáculo no fechamento do negócio.

Além disso, Messi também é ventilado para se transferir ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, como uma espécie de contraponto a Cristiano Ronaldo no Al- Nassr, com um salário anual de 247,4 milhões de libras.

Agora, o time de Neville está pronto para estrear na MLS, contra o Montreal, neste domingo (26), às 21h30 (de Brasília), no Estádio DRV PNK.