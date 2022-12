Messi e PSG avançam em acordo para renovar contrato até 2024

De acordo com noticiado pelo Le Parisien e confirmado pela GOAL, o argentino campeão do mundo seguirá no Parque dos Príncipes

Lionel Messi e o Paris Saint-Germain chegaram a um princípio de acordo para renovar o contrato do argentino no Parque dos Príncipes. Segundo noticiado pelo Le Parisien, e confirmado pela GOAL, está tudo certo entre ambos e o campeão do mundo de 2022 continuará vestindo a camisa do PSG.

De acordo com o que já vinha sendo noticiado aqui na GOAL, o presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, já havia preparado sua oferta e feito um “tudo ou nada” para conseguir a renovação de contrato do argentino. O documento será assinado quando Messi retornar a Paris após o período de descanso dado após o título na Copa do Mundo de 2022.

Fontes próximas a Messi confirmaram à GOAL já existir um princípio de acordo para que Messi continue em Paris por, no mínimo, mais uma temporada. Ainda há opção de permanência por ainda mais um ano.

Há três meses, o diretor esportivo do PSG, Luis Campos, iniciou as negociações com Jorge Messi, pai do craque, e o staff do jogador para lhe oferecer uma renovação contratual. A família Messi chegou a um acordo com Al Khelaifi e o documento será assinado nos próximos dias. Desta forma, acaba o sonho do Barcelona em repatriar seu maior ídolo, assim como o do Inter Miami, dos Estados Unidos. Messi continuará em Paris.