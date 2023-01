A MLS vai buscar Messi após rejeição de Cristiano Ronaldo?

O atleta mais famoso do mundo chegou tão perto de levar seus talentos para a MLS. Cristiano Ronaldo, indiscutivelmente a maior estrela global da história, quase esteve perto de levar a carreira para os Estados Unidos, no Sporting Kansas City.

O clube foi informado de que realmente estava em busca, tendo feito inúmeras tentativas em inúmeras reuniões para com os representantes de Cristiano. Esses representantes levaram tudo a sério, dizendo que se a mudança do jogador fosse para a MLS, teria sido para Kansas City.

Foi um acordo que sempre pareceu quase impossível, mas, no final, de alguma forma quase ultrapassou os limites.

Como todos sabemos, porém, quase não conta muito. Cristiano acabou optando por sua transferência para o Al Nassr e, no processo, colocou o futebol da Arábia Saudita, não a MLS, em seus ombros.

Então, a busca por um dos "titãs" do futebol não deu certo, mas e o próximo?

O público do futebol americano, e o Inter Miami em particular, agora voltará seu foco para Lionel Messi, um jogador que consolidou ainda mais seu status de ícone no Qatar. Após a vitória na Copa do Mundo, Messi continua vinculado a uma mudança para Miami, se não em breve, em algum momento.

Mas, neste ponto, a MLS precisa de Messi, ou o fato de a liga ter perdido Ronaldo torna a busca pelo ícone argentino agora ainda mais vital?

Existem muitas razões pelas quais a MLS se beneficiaria com a chegada de Messi, especialmente considerando o que sabemos que está por vir.

A liga acaba de assinar uma parceria massiva com a Apple para os direitos de transmissão dos jogos da MLS exibidos em países de todo o mundo. A presença de Messi tornaria esse negócio significativamente mais lucrativo para todos os envolvidos e traria uma quantidade insana de olhos para uma liga que ainda busca seu lugar internacionalmente.

Basta olhar para a ascensão de Al Nassr nas redes sociais depois de contratar Ronaldo para ter uma ideia do que uma jogada como essa significa quando se trata de atrair o interesse de todo o mundo. Trazer Messi para Miami, em particular, colocaria instantaneamente aquele clube em um grupo que inclui os mais assistidos do mundo.

A combinação do estrelato de Messi, propriedade de David Beckham e cultura de Miami faria da cidade um destino para torcedores e jogadores.

Mas não é apenas a MLS que se beneficiaria de uma possível chegada de Messi, mas o esporte como um todo. Afinal, há uma Copa do Mundo chegando, e ela estará aqui antes que você perceba.

A Copa do Mundo de 2022 mostrou o quão longe os EUA chegaram em campo e, de certa forma, fora dele. A audiência atingiu números recordes durante todo o torneio no Qatar, e junto com o aumento do número de TV para a Premier League, Liga MX e Liga dos Campeões, você vê uma maré crescente para o futebol nos Estados Unidos.

No entanto, o futebol ainda está muito atrás das ligas internacionais quando se trata de interesse. Muitos acreditam que a Copa do Mundo de 2026 ajudará a diminuir a diferença, já que fãs de todo o país se apaixonam pelo esporte antes de se apaixonarem por seus times locais.

Mas trazer Messi iniciaria esse processo mais cedo, dando ao futebol americano uma pista até o torneio de 2026, que pode ou não ser o último de Messi no cenário mundial, dependendo de quem você perguntar.

A MLS e o futebol americano precisam de Messi para construir essa pista? A presença do sete vezes vencedor da Bola de Ouro é necessária para que o esporte alcance seus objetivos neste país? Provavelmente não, mas com certeza ajudaria.

Quanto a Messi, é uma jogada que ainda faz algum sentido, se não agora, no futuro, mesmo depois de sua vitória na Copa do Mundo. Entende-se que ele deve estender sua permanência no PSG por pelo menos mais um ano, com suas atuações no Qatar provando que ele tem pelo menos um pouco mais de tempo jogando na elite. Mas isso pode apenas atrasar uma mudança nos Estados Unidos, não fechar a porta completamente.

Para Messi, uma mudança para Miami, em particular, o deixaria mais perto de casa, na Argentina. Isso tornaria o dever internacional significativamente menos árduo se ele decidisse ajudar a defender sua coroa na Copa do Mundo. Os voos de Miami para a América do Sul não são tão ruins, o que tornaria as viagens de volta para casa para as eliminatórias um pouco mais administráveis.

Fora do campo, ele se beneficiaria muito. Ele certamente conseguiria um monte de dinheiro, se não uma participação acionária. Ele se tornou um ícone cultural nos Estados Unidos, assim como Pelé, cujo falecimento recente apenas ilustrou ainda mais sua importância para o futebol americano. E, de certa forma, ele sairia dos holofotes em um país que tende a tratar suas estrelas com um pouco mais de sutileza e respeito do que em qualquer outro lugar.

Em Miami, ele encontraria uma cultura familiar, com Messi já possuindo uma casa de veraneio na região. Os relatos dizem que ele já ama a área e adoraria a oportunidade de viver em uma cidade conhecida por misturar as culturas caribenha, norte e sul-americana.

No final das contas, porém, nenhum dos lados precisa dessa mudança. Se Messi não vier para a MLS, a liga continuará funcionando. As equipes vão contratar mais jogadores como o também argentino vencedor da Copa do Mundo, Thiago Almada, talvez o próximo jovem a ser vendido por milhões por um time da MLS.

E Messi? Ele vai ficar bem, não importa o que ele faça. Quer ele continue no PSG, volte para a Argentina ou Barcelona, ou encontre uma nova aventura no Oriente Médio como Cristiano Ronaldo, seu legado certamente está seguro. Se não fosse antes, seu heroísmo no Catar certamente solidificou seu lugar na história.

Este link, porém, não vai a lugar nenhum. A busca por Cristiano pela MLS falhou, com a liga incapaz de trazer um "titã" para os Estados Unidos. No entanto, o que aprendemos com esse fracasso foi que o sonho de poder contratar um jogador desse calibre está muito vivo. Todas as peças estão lá, mesmo que não tenham se encaixado de forma a convencer o português a abrir mão dos milhões que vai ganhar na Arábia Saudita.

Agora, o foco se voltará para seu grande rival, um jogador que pode acabar fazendo o que Ronaldo não fez: tornar-se o homem que levará o futebol americano a uma nova estratosfera.