Inter Miami x Charlotte ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Leagues Cup

Valendo vaga na semifinal da competição, o Inter Miami terá Lionel Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets em mais um duelo decisivo

Pelo lado sul, o Inter Miami recebe o Charlotte FC na noite desta sexta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no DRV-PNK Stadium, na Flórida, nos Estados Unidos, pelas quartas de final da Leagues Cup. A partida terá transmissão da AppleTV, através do MLS Season Pass, serviço exclusivo de streaming da liga (veja a programação completa aqui). O mata-mata da copa é disputado em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, será decidido nas penalidades.

Com Lionel Messi em excelente forma desde sua estreia, o Inter Miami vai com força máxima em busca de mais uma vitória na Leagues Cup. Desde a chegada do argentino, a equipe soma três vitórias e um empate, com Messi marcando sete gols e uma assistência no caminho. Em sua estreia, o craque marcou um golaço de falta no último minuto da partida contra o Cruz Azul, ainda pela fase de grupos. Depois, o camisa 10 marcou outros dois gols contra o Atlanta United, Orlando City e Dallas FC, respectivamente.

No duelo de oitavas de final, o Inter Miami derrotou o Dallas FC nas penalidades. A equipe de Tata Martino deve manter a mesma formação da última partida, com Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba figurando entre os titulares.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Charlotte FC, vem de bom retrospecto na competição. A equipe soma duas vitórias na disputa de pênaltis, além de outros dois resultados positivos no tempo normal. No duelo das oitavas de final, o time da Carolina do Norte bateu o Houston Dynamo, de virada, por 2 a 1.

Prováveis escalações

Inter Miami: Callender; Yedlin, Miller, Kryvtsov, Alba; Arroyo, Busquets, Gomez; Messi, Martinez e Taylor. Técnico: Tata Martino.

Charlotte FC: Kahlina; Lindsey, Malanda, Privett, Byrne; Westwood, Arfield, Bronico; Jozwiak, Calderón Vargas e Swiderski. Técnico: Christian Lattanzio.

Desfalques

Inter Miami

Franco Negri, Corentin Jean e os brasileiros Gregore e Jean Mota, machucados, seguem de fora.

Charlotte FC

Pablo Sisniega e Enzo Copetti, lesionados, estão fora.

Quando é?