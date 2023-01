Inter de Milão x Hellas Verona ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes entram em campo neste sábado (14), pela 18ª rodada da Serie A; veja como acompanhar na TV e na internet

A Inter de Milão recebe o Hellas Verona neste sábado (14), no San Siro, às 16h45 (de Brasília) pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

A equipe mandante não perde há quatro jogos, com três vitórias e um empate, e tenta manter a boa fase para se aproximar do líder Napoli. Atualmente, a Inter está na quarta colocação na tabela, com 34 pontos somados, dez a menos que o líder.

Por outro lado, o Hellas Verona tenta embalar a segunda vitória consecutiva na competição para diminuir a distância para o Spezia, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, na 16ª colocação, que soma 15 pontos.. O Verona ocupa a 17ª posição, com 9 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Escalação da provável Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Asllani, Calhanoglu, Di Marco; Martínez e Dzeko.

Escalação do provável Hellas: Montipo; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Sulemana, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric.

Desfalques

Inter de Milão

Lukaku, Brozovic e Handanovic, lesionados, são desfalques certos para a Inter de Milão.

Hellas Verona

Faraoni, Lasagna. Verdi, Praszelik e Cortinovis, lesionados, são desfalques para a equipe visitante.

Quando é?