Inter de Milão x Atalanta ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Itália 22/23

A partida será disputada nesta terça-feira (31), no San Siro; veja como acompanhar na TV e na internet

Inter de Milão e Atalanta se enfrentam nesta terça-feira (31), às 17h (de Brasília), no Estádio San Siro, pelas quartas de final da Copa da Itália. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vice-líder do Campeonato Italiano com 40 pontos, a Inter de Milão muda seu foco agora para a Copa da Itália. Depois de bater o Parma nas oitavas de final, a equipe enfrenta a Atalanta, no clássico italiano.

Para o duelo, a equipe de Simone Inzaghi terá apenas dois desfalques, além de contar com a volta de Milan Skriniar e Nicolo Barella, suspensos na última rodada da Serie A.

Do outro lado, a Atalanta que, assim como a Inter, está bem colocada na competição nacional e, agora, muda o foco para a Copa. O time segue com os mesmos dois desfalques dos últimos jogos. Para o duelo, porém, resta a dúvida se Gian Piero Gasperini, técnico da equipe, irá escalar o atacante Duvan Zapata como titular.

Em toda a história, este será o 133º duelo das equipes. A Inter, por sua vez, conquistou 71 vitórias, empatou 35 e perdeu 26 vezes para a Atalanta.

Além disso, essa será a sexta vez que as equipes se enfrentam por uma partida da Copa da Itália, além de ser a terceiro vez pela quartas de final. Na competição, a Inter leve a melhor com quatro vitórias e apenas uma derrota para a Atalanta, em 1974.

Prováveis escalações

Escalação da provável Inter de Milão: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko e Lautaro Martínez.

Escalação da provável Atalanta: Musso; Toloi, Djimsti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Boga e Hojlund.

Desfalques

Inter de MIlão

Marcelo Brozovic e Samir Handanovic, lesionados, estão fora.

Atalanta

Jose Luis Palomino e Davide Zappacosta, machucados, são desfalques certos.

Quando é?