Inter de Milão x Parma ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Itália

Equipes entram em campo nesta terça-feira (10), pelas oitavas de final; veja como acompanhar na TV e na internet

Inter de Milão e Parma se enfrentam na tarde desta terça-feira (10), às 17h (de Brasília), no San Siro, pelas oitavas de final da Copa da Itália. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN2, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Quarta colocada da Serie A, a Inter de Milão vem de empate no fim de semana e agora volta as suas atenções para a disputa da Copa. Brozovic é o único desfalque dos nerazzurri.

Já o Parma está na sexta posição da segunda divisão italiana e empatou o seu último duelo. O experiente goleiro Buffon desfalca a equipe visitante.

Prováveis escalações

Escalação da provável Inter de Milão: Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Di Marco; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lukaku.

Escalação da provável Parma: Chichizola; Del Prato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Man, Sohm, Bernabe, Juric, Tutino; Vazquez.

Desfalques

Inter de Milão

Brozovic segue se recuperando de lesão na panturrilha.

Parma

Buffon está no departamento médico.

Quando é?