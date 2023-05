Fiorentina x Inter de Milão ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final Copa Itália

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), em Roma; veja como acompanhar na TV e na internet

Vale a taça! Fiorentina e Inter de Milão se enfrentam na tarde desta quarta-feira (24), no estádio Olímpico de Roma, a partir das 16h (de Brasília), pela grande final da Copa Itália. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de um empate no fim de semana e 11º colocado no campeonato italiano, a Fiorentina passou pelo Cremonese na semifinal (2 a 0 e 0 a 0). A Viola tem praticamente todo o elenco à disposição, exceto Sirigu, que se recupera de uma lesão no tendão de Aquiles.

Do outro lado, a Inter de Milão vive grande momento na temporada, após conquistar a vaga na final da Champions League. Além disso, os Nerazzurri estão em terceiro lugar na Serie A, próximos de garantirem uma vaga na próxima edição da competição europeia. A equipe poupou boa parte de seus jogadores no fim de semana e vai com força total a campo.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, a Fiorentina ganhou seis vezes, a Inter de Milão nove, além de cinco empates.

Prováveis escalações:

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Ikone.

Inter de Milão: Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Dzeko.

Desfalques

Fiorentina

Salvatore Sirigu está no departamento médico.

Inter de Milão

Milan Skriniar e Henrikh Mkhitaryan estão no departamento médico.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 24 de maio de 2023

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: estádio Olímpico de Roma, Roma - ITA