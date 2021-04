Inscritos do Internacional na Libertadores: Taison já está na lista

Colorado estreia na competição continental contra o Always Ready, da Bolívia, na terça-feira (20)

O Internacional divulgou os inscritos para a fase de grupos da Copa Libertadores 2021. O recém contratado Taison está na lista do Colorado, mas depende do registro junto a CBF para ter condições de jogo. A expectativa dos gaúchos é que ele esteja disponível na terceira rodada da fase de grupos.

O Inter estreia na competição continental na terça-feira (19), contra o Always Ready-BOL, em La Paz. O time esta no Grupo B, que tem também Olimpia, do Paraguai, e Deportivo Táchira, da Venezuela.

A relação divulgada pelo Internacional deixou os números 6 e 7 em branco. Possíveis contratações feitas pelo time podem assumir a numeração.

Confira a lista completa de relacionados: