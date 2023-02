Inhumas x Atlético-GO ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Equipes entram em campo neste domingo (12), no Zico Brandão; veja como acompanhar na internet

Inhumas e Atlético-GO se enfrentam na manhã deste sábado (11), às 10h (de Brasília), no Estádio Zico Brandão, pela décima rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Goianão ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Já classificado às quartas de final e na vice-liderança com 19 pontos, o Atlético-GO vem de vitória sobre o Morrinhos por 2 a 0, enquanto o Inhumas, na zona de rebaixamento, soma apenas cinco pontos e busca reencontrar o caminho das vitórias após seis derrotas seguidas. Vale destacar que a equipe pode ter o seu rebaixamento concretizado em caso de uma nova derrota.

Em nove jogos disputados entre as equipes, o Atlético-GO registra seis vitórias, contra duas do Inhumas, além de um empate.

Prováveis escalações

Escalação provável do Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Renan Cosenza, Ramon e Moraes Jr; Mikael, Rhaldney e Shaylon; Airton, Bruno Tubarão e Daniel. Técnico: Eduardo Souza.

Escalação provável do Inhumas: Matheus Cabral; Jair Júnior, Douglas, Cris e Zé Márcio; Weverton Braz, Pedro Thomás, Vinícius e Kiko; Gabriel Pio e Allan Paulista. Técnico: Augusto Fassina.

Desfalques

Inhumas

Não há desfalques confirmados.

Atlético-GO

Jefferson, Lucas Gazal e Luiz Fernando receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

Quando é?