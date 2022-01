Ingressos para a Copa do Mundo do Qatar 2022: preços, como comprar e mais informações

A Fifa inaugurou a fase inicial da venda de ingressos para a Copa do Mundo do Qatar 2022 na quarta-feira, 19 de janeiro. A partir desta data até 8 de fevereiro, os torcedores poderão se inscrever por meio do site da entidade para participarem do processo de compra de entradas para os jogos do torneio, que será realizado em novembro deste ano.

A data de envio de inscrição dentro desse período inicial é irrelevante, pois a comercialização será feita após o fim dessa janela. Caso o número de pedidos ultrapasse a capacidade dos estádios os ingressos serão distribuídos por sorteio.

Os torcedores selecionados serão comunicados até 8 de março se o pedido foi aceito. A competição acontece de 21 de novembro a 18 de dezembro.

As entradas mais baratas do tipo "ingresso de jogo único" custam 250 riais qataris, cerca de 69 dólares (aproximadamente R$ 380 na cotação atual) para partidas da fase de grupos. A entrada mais cara da final, a ser disputada no Lusail, custa 5.850 riais qataris, cerca de 1.606 dólares ou R$ 8.800 - os ingressos serão comercializados na moeda local. A partida de abertura será jogada no estádio Al Bayt.

É possível comprar bilhetes de diferentes modalidades:

jogo único : para uma partida específica, disponível para todas as partidas, desde abertura até a final. Preços variam de acordo com a fase e categoria escolhidas.

: para uma partida específica, disponível para todas as partidas, desde abertura até a final. Preços variam de acordo com a fase e categoria escolhidas. pacote de equipe : para acompanhar uma seleção específica durante a Copa do Mundo, desde o primeiro jogo da fase de grupos. Preços variam de acordo com pacote escolhido.

: para acompanhar uma seleção específica durante a Copa do Mundo, desde o primeiro jogo da fase de grupos. Preços variam de acordo com pacote escolhido. pacote para quatro estádios : modalidade nova para em dias consecutivos ir a jogos em quatro estádios diferentes. Lançada especificamente para a Copa do Qatar por conta da curta distância entre as arenas. Preços variam de acordo com pacote escolhido.

: modalidade nova para em dias consecutivos ir a jogos em quatro estádios diferentes. Lançada especificamente para a Copa do Qatar por conta da curta distância entre as arenas. Preços variam de acordo com pacote escolhido. ingressos de acessibilidade: para pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida, com espaços adaptados. Preços específicos para essa categoria.

Antes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo, que será realizado no dia 1º de abril, haverá uma segunda chance para os torcedores comprarem ingressos na fase de vendas por ordem de chegada. Por enquanto, não há mais informações específicas a respeito desta nova etapa.

Depois desse sorteio haverá mais modalidades de bilhetes à venda: ingressos de torcedor, para os que buscam estar ao lado de outros torcedores da sua seleção, e ingressos condicionais de torcedor, para reservar entradas nos potenciais jogos da sua seleção a partir das oitavas até a final.

JOGO ÚNICO: PREÇO DOS INGRESSOS POR CATEGORIA

*QAR: Rial Catariano, veja aqui o câmbio do momento