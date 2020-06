Copa do Mundo Qatar 2022: quando será o sorteio dos grupos?

A pandemia obrigou a Fifa a fazer alterações em seu calendário, veja

Por conta da pandemia de coronavírus Covid-19, a Fifa precisou fazer algumas alterações na calendário esportivo, e datas importantes relacionadas à Copa do Mundo do Qatar, que será realizada em 2022, entraram no pacote das mudanças, depois dos adiamentos de inaugurações de alguns estádios.

Em entrevista coletiva, concedida nesta quinta-feira (25), o presidente da Fifa, Gianni Infantino anunciou as mudanças no calendário, que envolvem: eliminatórias, sorteio dos grupos e repescagem da Copa de 2022.

Com as eliminatórias da América do Sul e da Europa - que deveriam ter iniciado em março - adiadas para começar em setembro, e as demais ainda sem data, os sorteios dos oito grupos da primeira fase teve de ser remarcado.

NOVA DATA DO SORTEIO DOS GRUPOS

A definição dos oito grupos da primeira fase do torneio vai acontecer no fim de abril de 2022, na sede da Fifa, em Zurique, na , alguns meses antes da repescagem, remarcada para junho do mesmo ano (antes aconteceria em março, antes do sorteio). Desta forma, assim como acontece em alguns torneios da CONMEBOL, o sorteio vai acontecer sem a definição de todos os participantes, que só vão ser incluídos depois.

COMO FUNCIONA O SORTEIO

As 32 equipes ficam divididas em quatro pontes de oito, de acordo com a posição de cada uma no ranking da Fifa. Cada grupo terá uma bolinha de cada pote, sendo que os cabeças de chave - com exceção do país sede - saem do primeiro pote.

A divisão de potes serve para equilibrar os grupos, tentando que um nao fique muito mais forte do que o outro. Além disso, seleções da mesma confederação não devem ficar no mesmo pote, quando possível.

