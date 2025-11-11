Inglaterra x Sérvia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Inglaterra e Sérvia se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Wembley, em Londres, pela nona rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv 3 na TV fechada (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra entra em campo defendendo o aproveitamento de 100% nas Eliminatórias. Líder do Grupo K, com 18 pontos, a seleção inglesa venceu a Albânia por 2 a 0, a Letônia por 3 a 0, Andorra por 1 a 0 e 2 a 0, além da Sérvia e novamente da Letônia por 5 a 0.

Por sua vez, a Sérvia ocupa a terceira colocação do Grupo K e segue na disputa por uma vaga na repescagem. No momento, está a apenas um ponto da Albânia, segunda colocada. Em seis partidas, soma três vitórias, um empate e duas derrotas, com aproveitamento de 55%.

Inglaterra: Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Stones, Dan Burn; Elliot Anderson, Declan Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane.

Sérvia: Petrovic; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Gudelj, Lukic; Zivkovic, Samardzic, Kostic; Vlahovic.

Desfalques

Inglaterra

Nick Pope e Anthony Gordon são desfalques.

Sérvia

Aleksandar Mitrović está lesionado.

Quando é?

Data: quinta-feira, 13 de novembro de 2025

quinta-feira, 13 de novembro de 2025 Horário: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) Local: Estádio Wembley - Londres, ING

