Eliminatórias Europeias
team-logoInglaterra
Wembley
team-logoSérvia
Mounique Vilela

Inglaterra x Sérvia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam nesta quinta-feira (13), no Estádio Wembley; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inglaterra e Sérvia se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Wembley, em Londres, pela nona rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv 3 na TV fechada (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra entra em campo defendendo o aproveitamento de 100% nas Eliminatórias. Líder do Grupo K, com 18 pontos, a seleção inglesa venceu a Albânia por 2 a 0, a Letônia por 3 a 0, Andorra por 1 a 0 e 2 a 0, além da Sérvia e novamente da Letônia por 5 a 0.

Por sua vez, a Sérvia ocupa a terceira colocação do Grupo K e segue na disputa por uma vaga na repescagem. No momento, está a apenas um ponto da Albânia, segunda colocada. Em seis partidas, soma três vitórias, um empate e duas derrotas, com aproveitamento de 55%.

Inglaterra: Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Stones, Dan Burn; Elliot Anderson, Declan Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane.

Sérvia: Petrovic; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Gudelj, Lukic; Zivkovic, Samardzic, Kostic; Vlahovic.

Escalações de Inglaterra x Sérvia

InglaterraHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestSER
1
J. Pickford
2
E. Konsa
5
J. Stones
3
R. James
18
N. O'Reilly
15
M. Rogers
4
D. Rice
21
E. Anderson
11
M. Rashford
7
B. Saka
9
C
H. Kane
1
P. Rajkovic
22
A. Terzic
4
N. Milenkovic
2
O. Mimovic
3
S. Pavlovic
6
N. Gudelj
10
S. Lukic
14
A. Zivkovic
17
I. Ilic
11
C
F. Kostic
23
D. Vlahovic

4-2-3-1

SERAway team crest

ING
-Escalação

Reservas

Técnico

  • T. Tuchel

SER
-Escalação

Reservas

Técnico

  • V. Paunovic

Desfalques

Inglaterra

 Nick Pope e Anthony Gordon são desfalques.

Sérvia

Aleksandar Mitrović está lesionado.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 13 de novembro de 2025
  • Horário: 16h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio Wembley - Londres, ING 

Retrospecto recente

ING
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
16/3
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
1/5

SER
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

ING

Outros

SER

3

Vitórias

0

Empate

0

8

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
2/3
Ambos os times marcam
1/3

Classificação

Links úteis

