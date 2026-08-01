Informação chocante: Vinícius está perto do Arsenal?

O Real Madrid passou a estar aberto à possibilidade da saída de seu jogador brasileiro Vinícius Júnior, caso não seja alcançado um acordo sobre um novo contrato.

De acordo com a rede "ESPN", fontes confirmaram que a diretoria do Real Madrid não tem qualquer plano de aumentar a última oferta apresentada para renovar o contrato de Vinícius.

Vinícius deve retornar ao centro de treinamento de Valdebebas para disputar a preparação para a nova temporada na segunda-feira, após o fim de suas férias, que se seguiram à sua participação na Copa do Mundo, em meio à continuidade das dúvidas sobre seu futuro, restando apenas um ano em seu atual contrato.

As mesmas fontes relataram que ainda não foi marcada nenhuma data para a realização de uma reunião entre os dirigentes do Real Madrid e os representantes do internacional brasileiro, uma vez que o clube entende que a decisão passou a caber ao próprio jogador de definir se assinará o novo contrato ou se buscará uma transferência para outra equipe.

No mesmo sentido, uma fonte próxima ao jogador brasileiro confirmou que não houve nenhum contato com o Arsenal até o momento.

A rede esclareceu que o Arsenal está de fato interessado em contratar o ponta brasileiro, e trabalha atualmente para estudar a possibilidade e a viabilidade de concretizar esse negócio.

As negociações entre a diretoria do Real Madrid e os representantes de Vinícius atravessam um estado de estagnação contínua há muito tempo no que diz respeito a se chegar a um acordo sobre o novo contrato.

A "ESPN" havia informado na temporada passada que o jogador não tinha pressa quanto à renovação, e que as conversas não teriam qualquer avanço a não ser após o fim das disputas da Copa do Mundo.

Vinícius, de 26 anos, havia se juntado ao Real Madrid em 2018, tornando-se um dos melhores jogadores do mundo, tendo marcado em duas finais da Liga dos Campeões da Europa e ficado em segundo lugar na Bola de Ouro masculina de 2024.

O astro brasileiro sofreu com o desconforto na temporada passada sob o comando do ex-treinador Xabi Alonso, tendo demonstrado irritação ao ser substituído durante a partida do clássico no estádio Bernabéu, num momento em que a equipe terminou sem conquistar qualquer título importante por dois anos consecutivos.

O Real Madrid deu continuidade a sua atuação ativa no mercado de transferências desta janela de verão, com a chegada do atacante Carlos Espí às fileiras da equipe nesta semana.