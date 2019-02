Infantino segue no comando da FIFA até 2023

O suíço não teve opositores e seguirá no máximo cargo do futebol mundial

Gianni Infantino será presidente da FIFA até 2023. Embora a eleição esteja marcada para 5 de junho, o suíço tem garantias de que continuará no poder graças à ausência de outros candidatos para concorrerem ao pleito.

Infantino, que assumiu o posto em 2016, já havia confirmado antes do início da Copa do Mundo da Rússia que tinha a intenção de seguir no cargo, apoiado por 190 federações na busca para transformar o futebol e devolver a credibilidade à entidade.

Em meio ao período Infantino, a FIFA implementou o VAR e administrou um processo tranquilo na eleição da sede do Mundial de 2026, que será sediada por México, Canadá e principalmente Estados Unidos.

Para ser candidato à presidência da FIFA, é preciso estar relacionado ao mundo do futebol nos últimos dois anos além de ter a validação de cinco federações.