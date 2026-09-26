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Indicativos iniciais: tempo de ausência de Mbappé choca o Real Madrid

Turquia x Itália
Turquia
Itália
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K. Mbappe
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Barcelona x Real Madrid
Barcelona
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Turquia
Itália
França
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Qual é a situação para o Clássico?

O Real Madrid recebeu um golpe preocupante durante a data Fifa, depois que Kylian Mbappé sofreu uma lesão no joelho esquerdo em sua atuação pela seleção da França, o que o obrigou a deixar o campo na primeira partida da equipe francesa sob o comando de Zidane, em meio à expectativa pelos resultados dos exames médicos que determinarão o tempo de sua ausência.

Segundo o jornal espanhol "Sport", os exames iniciais aos quais Mbappé foi submetido na França revelaram a existência de uma lesão no tendão, o que levou a Federação Francesa de Futebol a descartá-lo do restante dos jogos da data Fifa, antes de o jogador retornar a Madri para se submeter a exames adicionais em Valdebebas.

Mbappé chegou a Madri neste sábado e dirigiu-se diretamente ao centro de treinamentos do Real Madrid, onde passou pelos exames antes de deixar as instalações cerca de 20 minutos depois.

Até o momento, não foi emitido um diagnóstico definitivo nem um tempo oficial de ausência, à espera da conclusão da avaliação médica.

As informações iniciais indicam a possibilidade de o atacante francês desfalcar a equipe por um período que varia entre 3 e 8 semanas, de acordo com o que noticiou o jornal "As" e reproduziram reportagens próximas ao Real Madrid, embora esse período permaneça incerto até que seja emitido o diagnóstico definitivo.

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As preocupações dentro do clube aumentaram por causa do histórico de Mbappé com o joelho esquerdo, depois de o jogador ter sofrido problemas na mesma região na temporada passada, que afetaram sua participação em uma série de partidas importantes, tendo então desfalcado a equipe nos confrontos contra Benfica e Manchester City.

O momento da lesão chega em uma fase delicada para o Real Madrid, que tem pela frente confrontos difíceis nas próximas semanas, com destaque para o Clássico diante do Barcelona no dia 25 de outubro, no estádio Spotify Camp Nou.

Caso se confirme a ausência de Mbappé por um período entre 6 e 8 semanas, o Real Madrid poderá perder os serviços de seu atacante francês no confronto do Clássico, enquanto o clube segue à espera dos resultados dos exames finais para definir o tempo de ausência e a gravidade da lesão.

A atual lesão de Mbappé aumenta a preocupação em relação ao seu histórico de contusões, já que o jogador sofreu 7 lesões em mais de dois anos desde sua chegada ao Real Madrid, mas o clube evita tirar quaisquer conclusões antes da conclusão dos exames médicos e da definição oficial da natureza da lesão.

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