Incrível: Kay Tejan recebeu uma multa astronômica após a perda de seu filho

Kay Tejan contou uma história chocante no podcast VERSUZ sobre sua passagem pelo Sheriff Tiraspol. O atual atacante do Telstar revelou que, na Moldávia, recebeu uma multa de nada menos que 5.000 euros depois de ter escolhido sua família em vez do futebol devido a uma situação pessoal trágica.

Tejan jogou na temporada 2022/23 por empréstimo no Sheriff Tiraspol, que o contratou temporariamente do TOP Oss. O clube moldavo disputava a Liga Europa naquela temporada, mas Tejan não foi inscrito no torneio devido à sua situação pessoal.

No podcast, Tejan fala abertamente sobre o período difícil pelo qual passou na época. “Minha namorada estava grávida na época. O bebê nasceu morto no útero”, disse o atacante de 29 anos do Telstar.

Naquela época, Tejan teve que fazer uma escolha difícil: “Ou eu ficava no elenco ou escolhia minha família. Eu escolhi minha família”, disse o atacante.

Essa decisão teve grandes consequências para seu futuro esportivo no Sheriff. Tejan não foi inscrito na lista do clube moldavo para a Liga Europa e, além disso, recebeu uma pesada multa financeira. “Recebi uma multa de 5.000 euros.” Jelle Kusters reage no podcast com total incredulidade à história de Tejan: “Que comportamento doentio é esse, cara?”, disse o repórter do Voetbalzone.

Devido à triste situação, Tejan também perdeu um momento de destaque esportivo. “Se não fosse isso, eu teria jogado contra Cristiano Ronaldo naquela temporada.” O astro português jogava pelo Manchester United na época e marcou um gol na partida vencida por 3 a 0 contra o Sheriff.

No fim das contas, a passagem de Tejan pelo Sheriff acabou sendo uma decepção. “Quando isso aconteceu, faltava apenas um mês para o fim do contrato.” O Sheriff queria contratá-lo definitivamente do TOP Oss, mas ele recusou a oferta. “A partir daquele momento, eu quis desistir de tudo. Eu já estava farto disso.”







