Imagens chocantes: Jack Grealish encontrado inconsciente

Jack Grealish voltou a causar polêmica na Inglaterra. O meia de 30 anos, emprestado pelo Manchester City ao Everton, foi encontrado dormindo em um bar na cobertura em Manchester após uma tarde de bebedeira com amigos.

Segundo a mídia britânica, Grealish chegou no sábado por volta das 16h30 ao bar Stories, em Manchester. Menos de uma hora depois, ele já teria adormecido na cadeira, enquanto várias bebidas estavam sobre a mesa. Testemunhas oculares relatam que os amigos tentaram acordá-lo, mas sem sucesso.

“Os amigos tentaram acordá-lo. O álcool provavelmente o dominou”, disse uma pessoa presente. As imagens mostram o jogador da seleção inglesa sentado, aparentemente inconsciente, após uma tarde bebendo.

O meio-campista, que nesta temporada foi emprestado pelo Manchester City ao Everton, vem lutando contra uma lesão no pé desde janeiro. No início de março, Grealish ainda havia postado nas redes sociais: “Estou trabalhando duro para voltar melhor e mais forte do que nunca”.

O período de empréstimo de Grealish ao Everton começou promissor nesta temporada. Em vinte partidas da Premier League, ele marcou dois gols e deu seis assistências. Devido à lesão no pé, Grealish provavelmente não voltará a jogar nesta temporada e também terá que descartar a participação na Copa do Mundo com a Inglaterra.

Não é a primeira vez que Grealish aparece de forma negativa nas notícias britânicas. Anteriormente, ele já havia sido punido por dirigir sob o efeito de álcool e detido por direção perigosa.

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