Icardi, Thiago Alcântara e mais: os jogadores da base do Barcelona... que não estão no Barça

Alguns jogadores bastante conhecidos saíram da academia do clube catalão

A academia da LaMasia, nome dado às categorias de base do Barcelona, sempre foi sinônimo de excelência, de lá saíram alguns dos grandes nomes do futebol mundial, entre eles Pep Guardiola - o primeiro talento revelado pela base do time catalão -, Lionel Messi, Victor Valdes, Carles Puyol, Gerard Piqué, Andrés Iniesta, Xavi e Pedro.

Muitos destes fizeram carreira e se marcaram na história do futebol vestindo a camisa azul e grená do , no entanto, outros tantos talentos formados por lá seguiram outros caminhos e brilharam mundo afora.

Muitas pessoas nem sabem ou nem se lembram que alguns jogadores bastante conhecidos hoje passaram pela base catalã, por isso a Goal fez uma lista com alguns dos nomes que começaram no Barça, mas já não defendem mais a equipe:

MAURO ICARDI

O argentino ganhou notoriedade, principalmente, enquanto jogava pela , no entanto, entre 2008 e 2011 ele fazia parte das categorias de base do Barcelona. Icardi foi considerado um dos jovens mais promissores da categoria, mas acabou trocando os espanhóis pela . Hoje, disputa a Ligue 1 pelo PSG.

Um dos principais problemas do atacante no Barça foi não ter se encaixado no estilo de jogo proposto em todas as categorias, como base no que o conterrâneo de icardi, Lionel Messi fazia na equipe profissional. "O jogo do Barcelona era muito diferente das minhas características e optámos pelo futebol italiano, que era o melhor para mim", explicou o atacante.

THIAGO ALCÂNTARA

Filho de brasileiros, nascido na e naturalizado espanhol, o meia viajou pelas diversas categorias do Barcelona até chegar definitivamente na equipe principal na temporada 2010/11, depois de alguns jogos avulsos defendendo o time.

Ele chegou ao Barça em 2005, com apenas 14 anos, depois de ter passado o alguns outros times, inclusive o . Mostrando seu talento, Thiago foi conquistando espaço na base com o tempo, até chegar à equipe B em 2008, onde revezou jogo com a principal durante algum tempo.

Ele deixou o clube espanhol em 2013 para jogar no de Munique, onde ainda está mesmo depois de sete anos. Uma possível volta do meia ao Barcelona vem sendo especulada há algum tempo.

ADAMA TRAORE

O atacante espanhol se juntou ao Barcelona em 2004, com oito anos de idade, vindo de uma equipe de sua cidade natal. Ele foi subindo nas categorias até que, em 2012, foi promovido ao Barcelona B e em 2013 fez seu primeiro jogo no time principal.

Ele deixou o clube catalão em 2015, depois de apenas quatro jogos, para defender o da . Hoje, joga pelo também inglês .

No começo de 2020, junto ao , e Bayern de Munique, o Barça demonstrou interesse em reintegrar o atacante ao seu elenco.

ANDRE ONANA

O goleiro do que está na mira do e do foi mais um que teve sua formação vinculada ao Barcelona.

O camaronês chegou à em 2010, com apenas 13 para se juntar ao Barça. Ele atuou pela base do clube catalão até 2015, quando se transferiu ao Ajax.

Em um depoimento emocionante, o jovem goleiro falou sobre os desafios de seu um negro em sua posição, depois de, inclsuive, ter sido vetado em um time por conta da cor de sua pele.

O vínculo do goleiro com os holandeses vai até 2021, mas aparentemente não vão faltar interessados em levá-lo embora.

PEPE REINA

Antes de fazer seu nome como titular absoluto no Liverpool, o goleiro teve passagem pelo futebol espanhol. Filho de um ex-goleiro do Barcelona, Reina chegou nas categorias de base do clube catalão em 1995.

Em 2000, com 18 anos de idade, ele foi convocado para a equipe principal do Barça depois da lesão dos dois goleiros. Reina chegou a disputar , Copa da UEFA e Liga dos Campeões, antes de ser liberado pelo Barça para assinar com o . Hoje, o goleiro tem 37 anos e está defendendo o Aston Villa, depois de ter passado por equipes do alto escalão europeu, como Bayern de Munique e .

HÉCTOR BELLERÍN

Lateral do Arsenal, o espanhol começou, em 2003, com oito anos, sua formação na base do Barcelona, onde passou por todas as categorias.

Ele ficou no clube catalão até 2011, quando se transferiu para o Arsenal. Depois de um período emprestado ao , voltou aos Gunners, pelo qual continua atuando.

