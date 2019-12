Onana: "fui vetado em um clube por ser um goleiro negro"

O goleiro do Ajax, em entrevista, afirmou ter sido "vetado" numa equipe pois seus torcedores não aprovariam um goleiro negro

André Onana não é só um grande goleiro: nos últimos anos, também vem quebrando barreiras. O arqueiro do é um dos pouquíssimos jogadores negros de sua posição - não é segredo para ninguém que, no futebol, existe um preconceito até mesmo explícito contra goleiros negros.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

No final da temporada de 2016-17, o camaronês estava valorizado no mercado, devido à boa campanha do Ajax na , quando o clube holandês chegou até a final da competição. Segundo o goleiro, ele já estava acertado com outro clube, mas sua contratação foi vetada pela diretoria pelo medo da torcida desta equipe reagir negativamente a um arqueiro negro.

Mais artigos abaixo

Segundo Onana: "O racismo ainda existe. Eu tenho que lidar com ele em toda partida fora de casa. Depois da final da Liga Europa, em 2017, estava conversando com outro clube, mas as negociações acabaram. Segundo o clube, contratar um goleiro negro era um risco de irritar seus torcedores."

Mesmo com o sucesso de goleiros como Dida, Jefferson, Tim Howard e Thomas Nkono, ainda existe um preconceito latente contra arqueiros negros. Chega de racismo.