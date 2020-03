Goleiro conta drama do coronavírus: "fiquei sem ar por 25 minutos"

Os mais de 20 anos de futebol profissional de Pepe Reina não significaram nada: depois de anunciar nesta última semana que tinha recebido resultado positivo para o coronavírus Covid-19, o goleiro espanhol detalhou, em entrevista concedida ao The Guardian, sua luta contra o vírus.

Atualmente no , o jogador confirmou, entre outras coisas, que não sai de sua casa fazem 18 dias e que passou os seis primeiros dias de quarentena trancado no quarto. Mas o que deixou todos chocados mesmo foi seu relato de como o vírus o afetou.

"Eu me isolei após sentir os primeiros sintomas do coronavírus: febre, boca seca, dor de cabeça, o sentimento de exaustão...o momento mais difícil para mim foi quando eu não conseguia respirar." declarou Reina.

"Por quase 25 minutos, eu estava sem oxigênio. Foi aterrorizante, o pior momento da minha vida. Eu sentia como se minha garganta estivesse trancada. Não tinha oxigênio, estava com muito medo." continuou.

