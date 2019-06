Ibrahimovic e sua modéstia: "Sou uma lenda, não pode haver outro Zlatan"

Jogador do LA Galaxy já marcou 11 gols em 12 partidas na atual temporada da MLS

Zalan Ibrahimovic voltou a esbanjar sua "modéstia" e afirmou que é a maior ameaça da , nos , se entitulando, inclusive, como "lenda" do futebol.

"Não sou uma surpresa, já sou uma lenda. Me considero a maior ameaça do campeonato, para qualquer rival. Não há possibilidade que exista outro Zlatan. Vejo muitos bons jogadores, mas não me vejo em nenhum deles porque não pode haver uma só verão de mim mesmo. Cada jogador tem sua própria história", disse o atacante do LA Galaxy em entrevista ao DAZN.

No entanto, quando questionado sobre a possibilidade de sua equipe conquistar a esse ano, Ibra preferiu adotar o discurso "pés no chão". "A luta pelo título? Todos os jogos são abertos. Todos os times podem vencer a qualquer outro. Não vejo um favorito. Essa é a beleza da MLS, é um campeonato muito equilibrado".

Ibrahimovic está a pouco mais de um ano no . Nesta temporada, ele já marcou 11 gols em 12 jogos disputados, além de ter distribuído 3 assistências em 1.080 minutos em campo.