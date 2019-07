Sem títulos no LA Galaxy, Ibrahimovic é só gogó ou resolve mesmo?

A última do sueco foi dizer que era uma Ferrari em meio a carros de passeio em seu time

Zlatan Ibrahimovic foi manchete ao longo da semana por mais uma de suas frases polêmico-irônicas, dizendo que no futebol norte-americano ele é uma “Ferrari em meio a Fiats”. No dia seguinte à comparação inusitada, fez os três gols da vitória por 3 a 2 do LA Galaxy sobre o .

O resultado levou a equipe do atacante sueco a 37 pontos. Neste momento o Galaxy ocupa a segunda posição na Conferência Oeste da e sonha com um título que não é seu desde 2014. Ou seja: apesar de toda a marra de Ibrahimovic, ele ainda não conseguiu levantar um troféu nos dois anos em que defende o time estadunidense. É algo raríssimo na carreira do sueco, que passou por gigantes da Europa e só não foi campeão pelo Malmo, seu primeiro clube.

A ausência de títulos no Galaxy, especialmente aliado à coletânea recente de declarações feitas por Ibra, pode dar a impressão de que o atacante de 37 anos mais fala do que joga bola. Mas não é bem assim se fizermos como o próprio Ibrahimovic e analisarmos somente ele.

Desde sua chegada à MLS, Zlatan marcou 38 gols, muitos deles bem espetaculares, em 44 jogos disputados. Não chega a ser o maior artilheiro na história do Galaxy, mas a média de 0,86 tentos por partida é a mais alta dentre os grandes marcadores que vestiram a mesma camisa – lista que tem no topo nomes de respeito como Landon Donovan e Robbie Keane.

Se você não viu, não perde a chance. Olha só o show do @Ibra_official na MLS...



🎥: @DAZN_BRA pic.twitter.com/zuvTQr1M0e — Goal (@GoalBR) July 20, 2019

Na atual temporada, Ibrahimovic soma 16 gols, mais do que todos os seus companheiros de time somados [14]. De fato, uma diferença considerável. Mas como forma de encorajar os demais jogadores, ao mesmo tempo em que tirou a sua onde ao se colocar como uma Ferrari em meio a carros de passeio, Zlatan destacou que tudo pode acontecer na MLS.

“Aqui… sou como um Ferrari no meio de Fiats. E neste contexto tudo pode acontecer: o Fiat pode tornar-se num Ferrari, ou o Ferrari tornar-se num Fiat. É imprevisível”, afirmou para a ESPN UK.

Difícil imaginar Ibra virando uma Fiat na MLS [o caso seria diferente em uma , que ao longo da carreira do sueco foi a sua grande pedra no sapato], mas o atacante parece esperançoso em ver uma qualidade maior de seus companheiros e, claro, de somar mais um título à sua longa lista de troféus.