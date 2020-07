Ibrahimovic se acha o maior, mas futuro pode ser em clube de segundo escalão

O atacante pretendia ir para algum gigante europeu depois do Milan, mas a realidade deve ser mais dura

Cada vez mais próximo de dar adeus ao , Zlatan Ibrahimovic não está fazendo muito sucesso com os gigantes europeus, mas ao mesmo tempo diz não ser jogador de Liga Europa. Aos 38 anos, o atacante foi cotado no Monza e no , mas ficou só no sonho para os dois.

Muito conhecido pelo seu enorme ego, em entrevista recente, Ibra disse ser maior do que a , assim como o Milan, seu atual clube: Ibra nasceu para jogar futebol e ainda é o melhor. Ibra não é jogador da Liga Europa e o Milan não é um clube que pertence à Liga Europa".

Com o final de contrato batendo em sua porta, porém, o atacante - que diz que só está no time por amor, já que basicamente joga de graça - se vê com um mercado bastante reduzido e quase fadado a ter que se contentar com um time menor, e não o gigante europeu, de Liga dos Campeões que ele imaginava.

Antes mesmo de fechar com o Milan, Ibra foi procurado pelo Leeds - recém promovido para a Premier League -, conforme revelou o dono do time inglês. No entanto, o negócio acabou não indo para frente, e o novo desejo do clube é outras estrela sem o futuro definido: Edinson Cavani.

Outro nome que surgiu como possível destino para o sueco foi o Monza, da , presidido pelo ex-Milan, Silvio Berlusconi. O CEO do clube, Adriano Galliani havia admitido a possibilidade de fazer ofertas ambiciosas por Ibra, Kaká e Balotelli, trio rossonero da época de Berlusconi.

Em entrevista ao britânico Sky Sport, porém, Galliani apontou ter desistido do sueco: "Eu me encontrei com Ibrahimovic na semana passada", disse ele. "Sempre existe um ótimo vínculo entre nós, mas acho que a contratação dele está além do nosso alcance". Ele enfatizou, ainda, que o orçamento do clube vai servir para voltar para a elite do futebol italiano, mas sem cometer grandes loucuras, depois da recete promoção para a segunda divisão.

Ibra segue no Milan até o final da temporada, depois de estender o seu contrato por causa da pandemia de coronavírus Covid-19. Com participações importantes no time, Zlatan já fez 14 partidas pela , com cinco gol e quatro assistências desde que retornou ao clube em janeiro.