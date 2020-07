Como Ibra contagiou o vestiário do Milan antes de vitória sobre a Juve

Em uma das partidas mais malucas da temporada do italiano, o time de Milão conseguiu uma épica virada contra a equipe de Maurizio Sarri

Dois dois maiores campeões italianos fizeram um dos jogos mais emocionantes da temporada 2019/20 da . Em 7 de julho, o Milan venceu a Juventus por 4 a 2, de virada e colocou uma pedra no caminho da Juve, que vinha a passos largos para a conquista de mais um Scudetto. O atacante Ante Rebic destacou a importância da presença de Zlatan Ibrahimovic no vestiário antes do jogo e como ele conseguiu incendiar os jogadores do a buscar a vitória.

"Nós precisamos dele. Ibra é um líder. Antes do jogo contra a Juve ele nos disse: 'Eu vou mostrar para os jogadores da como se joga futebol'. Foi o jeito dele de nos incendiar. Ele trouxe tantas coisas para todo mundo. Quando ele fala alguma coisa, a maioria dos jogadores fica em silêncio, mas se eu não tenho a mesma opinião, eu falo para ele", disse Rebic à Sportweek.

A Juventus voltou a jogar após a pandemia e emplacou uma sequência de quatro vitórias. A cada rodada o título por antecipação parecia mais próximo até que veio essa partida contra o Milan. Longe de qualquer chance de título e até mesmo da zona de classificação para a , o time vermelho e preto saiu perdendo por 2 a 0 para a Juve. Em uma reação que começou com um gol de pênalti de Ibrahimovic, os milanistas saíram de campo triunfantes com 4 a 2 no placar. Desde então, a Juve jogou mais dois jogos e não venceu nenhum.

O retorno de Ibrahimovic foi muito importante para a equipe comandada por Stefano Pioli. Desde que desembarcou em Milão, ele participou de 13 jogos, marcando cinco gols. Nesse período, o Milan deixou o 11º lugar e subiu para o 7º, para brigar por vaga em competições europeias.

Ante Rebic também foi outro muito beneficiado com a volta do sueco. Antes de Ibra, o croata não tinha marcado nenhum gol em partidas da Serie A, depois da chegada do veterano, Rebic participou de 15 jogos e fez 10 gols.

Além disso, o atacante também falou sobre a importância de ter jogadores experientes no elenco. Ele destacou os dois atletas que chegaram em janeiro para somar ao plantel.

"Asmir Begovic e Simon Kjaer também. Eles são jogadores maduros que sabem como te acalmar ou te encorajar", declarou Rebic.